米スポーツサイトのＳＢネーションは４日（日本時間５日）、ポスティングシステムでのメジャー移籍を目指す西武の今井達也投手（２７）、巨人の岡本和真内野手（２９）、ヤクルトの村上宗隆内野手（２５）の移籍先と契約規模を分析した。３人とも即戦力と評価され、交渉期間が限られる中で争奪戦が加速すると見られている。

先発投手市場の目玉となる今井は平均９４・８マイル（約１５２・６キロ）の速球を低いリリースポイントから投げ込む点が高い評価を受けている。ルイス・カスティージョやジョー・ライアンのタイプに近く、ＮＰＢで高い空振り率を誇る「逆方向に曲がるスライダー」も武器となる。

チェンジアップ系の球種も多彩で、「先発ローテを強化したい球団にとって理想的な逸材」と断言。７年１億７５００万ドル（約２７１億円）と予想、候補にメッツ、ヤンキース、カブスなどを挙げた。

岡本は即戦力の中軸打者として複数球団が関心を示している。ＮＰＢ通算２４８本塁打、ＯＰＳ８割８分２厘と「打撃は安定しており、三振率の低さも評価材料になっている。三塁、一塁、外野をこなす守備の多様性も強み」で、８日（同９日）に開幕するウインターミーティング期間中に早期決着する可能性が高いとされる。

契約予測は４年６５００万ドル（約１０１億円）。レッドソックス、メッツ、パイレーツ、エンゼルスなどが移籍先候補とした。

「２２年に５６本塁打を放った村上は、最も名の知れた長距離砲という評価だが、近年、三振率が高くなっていることがリスク要素となっている」と指摘。

それでも、「来季はまだ２６歳という若さと突出したパワーから、成功すれば球界屈指の強打者になり得る存在で、守備は将来的に一塁かＤＨが中心になる見込み」と分析。

契約予測は５年９５００万ドル（約１４２億円）で、フィリーズ、オリオールズ、メッツ、ドジャース、レッドソックス、パドレス、エンゼルスを候補に挙げた。