¡Ú£Í£Ì£Â¡Ûº£°æÃ£Ìé¤Î»ÑÀª¤òÊÆ¥µ¥¤¥È»ØÅ¦¡Ö¹¥´ñ¿´¤È¼«¿®¤ÏÅì³¤´ß¤ÎÂç»Ô¾ì¤Ç¤â²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¤Î¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡Ë¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹À¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê»ÑÀª¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢£Æ£Á¸ò¾Ä¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤Î¥±¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ëµ¼Ô¤È¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥à¡¼¥Ë¡¼µ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£°æ¤Ï£¸Æü¡ÊÆ±£¹Æü¡Ë¤«¤é¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê£×£Í¡Ë½ªÎ»¸å¡¢Ä¹´ü·ÀÌó¤ËÁ°¸þ¤¤ÊµåÃÄ¤òË¬Ìä¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö½é¤Ï£×£ÍºÇ½ªÆü¤Î£±£°Æü¡ÊÆ±£±£±Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë·èÃÇ¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É£Å£Ó£Ð£Î¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤Ï¡Ö¡Ê¸ò¾Ä¤Î¡Ë¥×¥í¥»¥¹¤ÏÂ³¤¯¡×¤ÈÊóÆ»¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¡Ö£±²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£µ£µ²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤ÎÅê»ñ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÅ±Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢º£°æ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤ò»ö¼Â¾åÈÝÄê¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖËÍ¤ÏÅÝ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢Êý¸þÀ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Î¤¤¤Ê¤¤µåÃÄ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤ò¼«ÎÏ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤Èà¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëá¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£°æ¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡Ö¸ò¾Ä¤Î¾ã³²¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤ì¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Èº£±ÊæÆÂÀÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥«¥Ö¥¹¤ÎÆ°¤¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öº£°æ¤Î¹¥´ñ¿´¤È¼«¿®¤ÏÅì³¤´ß¤ÎÂç»Ô¾ì¤Ç¤â²²¤µ¤Ì¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤ËÉâ¾å¡£ÁèÃ¥Àï¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤À¡£