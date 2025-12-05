TVアニメ『黒猫と魔女の教室』、来年4月放送スタート 12名の追加キャストに加え第1弾キービジュアル＆PVが解禁
2026年4月放送開始となるアニメ『黒猫と魔女の教室』（CBC・TBS系／毎週日曜23時30分）より、魔法学校の生徒役を演じる追加声優キャスト12名と第1弾キービジュアル、PVが解禁された。オープニング主題歌はASCA「Cusp」に決まった。
【動画】『黒猫と魔女の教室』の物語が描かれた第1弾PV
金田陽介の同名漫画をアニメ化する本作は、ポンコツ魔女×黒猫先生の魔法学園ファンタジー。
「魔女見習い」スピカ・ヴァルゴは魔法が使えない。憧れの魔法学校合格のためには師匠が必要だが、金もコネもない。そんな時、人語を駆使し魔法を使う謎の黒猫がスピカの前に現れた。魔術を学びたいスピカと呪いを解きたい黒猫の思惑は完全一致。秘密の師弟関係が結ばれた。呪いを解く鍵は「×××」にキス？
この度解禁となったのは、先日解禁されたスピカ・ヴァルゴ（CV:本渡楓）、クロード・シリウス（CV：島崎信長）に続き、魔法学校「王立ディアナ魔術校」にてクロードが担任を務めるクロードカヴンの生徒たち12名のキャスト。
スピカの幼なじみ、なんでもそつなくこなせる天才肌。何をしても不器用なスピカに興味を抱き、ちょっかいを出しては楽しんでいるアリア・アクエリアスに和泉風花。
魚は友達。ほんわかした雰囲気を纏う天然少女。ロマンチストで歌や踊りが大好き。彼女の歌声は聞く者の感情を強制的にコントロールする力があるメロウ・パイシーズに鈴木みのり。
いつも寝ている面倒くさがり。マイペースで幼なじみのカペラとは対照的な性格。1日12時間寝ないと目が覚めないが、頭は良い、ユゥ・アリーズに橘杏咲。
気立てが優しくて力持ち。おっとりした性格で時々周囲の物を壊してしまうドジっ子。カストル、ポルックスとは中等部からの付き合いのイオ・トーラスに白石晴香。
ポルックスの兄。硬派でケンカっ早いが妹思い。パンクロックが好きな一方、ロリータファッションも悪くないと思っているカストル・ジェミニに上村祐翔。
カストルの妹。勝ち気で男勝りな性格だがかわいいモノに憧れている一面もある。魔法が苦手な兄に対して、妹は魔法が得意なポルックス・ジェミニに長谷川玲奈。
キロンの世話役、文武両道の完璧人間だが、かなりのおせっかい。動物が好きで昔猫を数匹飼っていたが甘やかしすぎて全員デブ猫にしてしまったタルフ・キャンサーに石毛翔弥。
目立ちたがりなお嬢様で自由奔放な性格だが、時々姉御肌の側面も垣間見える。好きなものは目立つこと・派手なもの・動物と筋トレのレオ・レグルスにファイルーズあい。
女の子が大好きな軟派男。ストライクゾーンは年齢ではなく性格で判断しており、意外といちずな面もある。骨フェチなアストレア・ライブラに大野智敬。
東国の出身で蠍城神社の次女。過去の事件が原因で人を遠ざけている。本が好きで虫（サソリ以外）が大の苦手なハナ・サソリジョウに渡谷美帆。
アラディア王家の第二王子。魔法の才が乏しく周囲の期待に応えられないコンプレックスを抱えている。最近はタルフの過干渉にウンザリして反抗期になっているキロン・サジタリアス・アラディアに浦和希。
面倒見がよく周囲からの信頼が厚いリーダー気質だが、「真面目」は禁句。ワルにあこがれ、格闘技をしたり窓ガラスを割ったことがあるカペラ・カプリコーンに櫻井みゆき。
第1弾キービジュアルは、魔女見習いであるスピカ・ヴァルゴが、仲間たちと共に一等級の魔術師を目指すことが垣間見えるメッセージ性の強いビジュアルへと仕上がっている。
第1弾PVは、個性際立つクロードカヴンの紹介を中心に、スピカの憧れやこれから立ちはだかる障壁など物語性が強く描かれた内容となっている。
オープニング主題歌「Cusp」を歌うASCAは、中学生時代、大倉明日香として第5回「全日本アニソングランプリ」に出場、応募者 1万人以上の中からファイナリスト3名まで勝ち抜き、2017年8月、アニメ音楽誌「リスアニ！」誌上にて初のオリジナル楽曲「RUST」を発表。日本国内にとどまらず、海外イベント公演も積極的に行っているアーティストだ。
ASCAは「スピカのひたむきな姿に力を貰って、迷いながらも前を向こうとする全ての人に捧げる応援歌をつくりました。皆さんとこの物語の未来を一緒に見つめることができたら幸せです」とコメントした。
アニメ『黒猫と魔女の教室』は、CBC・TBS系にて2026年4月より毎週日曜23時30分放送。
※キャストコメント全文は以下の通り。
＜キャストコメント全文＞
■アリア・アクエリアス（CV：和泉風花）
アリア・アクエリアス役を務めさせていただきます和泉風花です！キャラクターひとりひとりの個性がとても強くて、どたばた面白いシーンも本格バトルシーンもある、ずっっと楽しい原作そのままにアニメになっていると思います！アリアはあまり本心を出さないので掴みにくいところもありますが、寄り添って、生意気に可愛く演じられるよう頑張ります！
■メロウ・パイシーズ（CV:鈴木みのり）
メロウを演じます！鈴木みのりです。キュートにはちゃめちゃなメロウが、個性豊かすぎるクロードカヴンのみんなと出会い、どうなっていくのか…。アフレコ現場も、個性のぶつかり合い！負けられない戦いが毎話ある…！気がしています（笑）放送をお楽しみにです
■ユゥ・アリーズ（CV：橘杏咲）
ユゥ・アリーズ役を演じさせていただきます、橘杏咲です！個性豊かなクロードカヴンは、本当に楽しい教室です。そんな教室の一員として本作品に参加できること、とても光栄に思います。ユゥはいつも寝ている面倒くさがりな究極の自由人です。物語を通して見えてくるユゥの変化にも、ぜひ注目していただけたら嬉しいです！
■イオ・トーラス（CV：白石晴香）
イオ役を務めさせていただく白石晴香です！イオちゃんは、ほわほわした雰囲気の優しい女の子で、クロードカヴンの癒し的存在だと思います。彼女の魔法は牡牛座魔法（トーラスマジック）で、身体が大きくなるのが特徴です。力持ちだし、頼りにもなるけど、大きな身体のままドジっ子が発動すると大変なことに…。そんなところもとても可愛いので、アニメでも皆さまにイオちゃんを好きになってもらえるよう、精一杯演じさせていただきます！よろしくお願いいたします！
■カストル・ジェミニ（CV：上村祐翔）
カストル・ジェミニの声を担当します、上村祐翔です。赤髪にピアスでコワモテだけど、妹思いのいい男・カストル。彼の荒々しさと優しい部分を楽しく演じております。個性溢れるキャラクターたちの声が飛び交うアフレコ現場は刺激的で、まさに教室にいるかのようです。キャスト陣の結束力がきっと作品に表れていると思いますので、どうぞご期待ください！放送をお楽しみに！
■ポルックス・ジェミニ（CV：長谷川玲奈）
ポルックス・ジェミニ役を演じさせていただきます、長谷川玲奈です。かっこよさ・妹らしい可愛らしさを兼ね備えているポルックスちゃん！好きに決まってます！！そして、兄ちゃん…お互いを支え合う唯一無二の存在…双子って尊いですね…。放送がとても楽しみです！よろしくお願いいたします。
■タルフ・キャンサー（CV：石毛翔弥）
タルフ・キャンサー役の声を担当させていただきます、石毛翔弥です。クロードカヴンの生徒達は一癖も二癖もあり、とても個性的な魅力溢れる人物ばかりです。タルフもその内のひとりなのですが、どんな人物なのか一言で表すならば、「おかん」です。彼の持つ穏やかさ、包容力を最大限引き出せるように、楽しんで演じたいと思います。『黒猫と魔女の教室』2026 年 4 月から放送開始ということで是非お楽しみに！
■レオ・レグルス（CV：ファイルーズあい）
レオを演じさせていただきます、ファイルーズあいです。大胆不敵で常にマイペース、そして圧倒的なパワー！自分というものをしっかりと芯に据えている姿に、わたしも芝居を通してたくさんエネルギーをもらいました！
大言壮語ではない、地道な努力に裏打ちされた彼女の力強さを表現できるように頑張ります！お楽しみに！
■アストレア・ライブラ（CV：大野智敬）
アストレア・ライブラ役を務めさせていただきます、大野智敬です。個性豊かなキャラクターがたくさん登場しますが、アストレアも負けていません！女の子が大好きな軟派男ですがやるときはやります。え、やれるよねアストレア？みんなの活躍がどう描かれるのか。僕も放送が楽しみです！ぜひご覧ください〜！
■ハナ・サソリジョウ（CV：渡谷美帆）
ハナ・サソリジョウを演じさせていただきます、渡谷美帆です。原作に初めて触れた時、面白すぎて熱すぎて、キャラクターが全員魅力的すぎて震えました。ハナちゃんと一緒に生きていけるなんて、本当に信じられないほど幸せです……不器用ながら心根の優しいハナちゃんを、大切に、全身全霊で演じさせていただきます！
■キロン・サジタリアス・アラディア（CV：浦和希）
キロンは王族の生まれで高貴な人間ではあるのですが、中身はまだまだ未熟でよくスピカや周りの人間に突っかかってはそれを側近のタルフに嗜められている、ちょっと生意気な所がある男。そんな彼がこの物語でどのような成長を遂げるのか、そしてカヴンの仲間達との微笑ましいやりとりにぜひ注目してもらえたら嬉しいです！
■カペラ・カプリコーン（CV：櫻井みゆき）
カペラ・カプリコーンの声を担当させて頂きます、櫻井みゆきです。「真面目」が禁句なカペラですが、面倒見がよくてリーダーもやっちゃったりして…やっぱり真面目ですね。カペラの真面目さに負けず、真面目に真摯にそして楽しく！カヴンのみんなと成長していけたらと思います。よろしくお願いいたします。
■ASCA（オープニングアーティスト）
この度『黒猫と魔女の教室』オープニング主題歌「Cusp」を歌わせていただく、シンガーの ASCA です。スピカのひたむきな姿に力を貰って、迷いながらも前を向こうとする全ての人に捧げる応援歌をつくりました。皆さんとこの物語の未来を一緒に見つめることができたら幸せです。来年 4 月からの放送を心待ちにしております！
