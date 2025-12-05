『フェイクマミー』第9話 “薫”波瑠、報道後も“茉海恵”川栄李奈にウソを突き通すことを提案
波瑠と川栄李奈がダブル主演するドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の第9話が5日の今夜放送される。
【写真】『フェイクマミー』第9話場面カット
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことから始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。波瑠が東京大学卒で現在求職活動中の花村薫を演じ、薫に“ニセママ契約”を持ちかける元ヤン社長・日高茉海恵を川栄が演じる。Snow Manの向井康二や中村蒼がニセママ契約に関わる人物を演じるほか、野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミ、笠松将、田中みな実らもキャスティングされている。
■第9話あらすじ
薫がニセママだと報じられてしまい、学校にも保護者やマスコミからの問い合わせが殺到。騒動を受けて全てを公表すると言い出す茉海恵に対し、薫はいろは（池村碧彩）とRAINBOWLABのためにもウソを突き通すことを提案する。薫の強い意志を前に、竜馬（向井）と智也（中村）はその提案を受け入れるのだった。
そんな中、三ツ橋食品がRAINBOWLABの買収を発表。さらに茉海恵はいろはのことを隠していたこともあり、社内では動揺が広がっていた。
いろはと茉海恵の会社、両方を手に入れようとする慎吾（笠松）は、ついにいろはへ直接の接触を試みる。
金曜ドラマ『フェイクマミー』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
※高嶋龍之介の「高」は正確には「はしごだか」
【写真】『フェイクマミー』第9話場面カット
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことから始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。波瑠が東京大学卒で現在求職活動中の花村薫を演じ、薫に“ニセママ契約”を持ちかける元ヤン社長・日高茉海恵を川栄が演じる。Snow Manの向井康二や中村蒼がニセママ契約に関わる人物を演じるほか、野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミ、笠松将、田中みな実らもキャスティングされている。
薫がニセママだと報じられてしまい、学校にも保護者やマスコミからの問い合わせが殺到。騒動を受けて全てを公表すると言い出す茉海恵に対し、薫はいろは（池村碧彩）とRAINBOWLABのためにもウソを突き通すことを提案する。薫の強い意志を前に、竜馬（向井）と智也（中村）はその提案を受け入れるのだった。
そんな中、三ツ橋食品がRAINBOWLABの買収を発表。さらに茉海恵はいろはのことを隠していたこともあり、社内では動揺が広がっていた。
いろはと茉海恵の会社、両方を手に入れようとする慎吾（笠松）は、ついにいろはへ直接の接触を試みる。
金曜ドラマ『フェイクマミー』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
※高嶋龍之介の「高」は正確には「はしごだか」