松田里奈が植物園で花のマネ？ 1st写真集『まつりの時間』ユーモアあふれる新規カット解禁
櫻坂46・松田里奈1st写真集『まつりの時間』（2026年1月20日幻冬舎から発売）より、植物園で撮影された新規カットが解禁された。
【写真】松田里奈、水着で横たわる姿がまるでマーメイド
本作は松田にとって初めての写真集。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録した。
撮影中には26歳の誕生日を迎え、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。思わず「まつりちゃんかわいい！」と言ってしまうような、かわいらしさを改めて発見できる写真集となっている。
今回解禁されたカットは、オークランドの植物園で、花の真似をしている様子。いつでもどこでも周りの人を笑顔にしてくれる彼女らしさが詰まった一枚だ。
櫻坂46・松田里奈1st写真集『まつりの時間』は、幻冬舎より2026年1月20日発売。価格は2445円＋税。
【写真】松田里奈、水着で横たわる姿がまるでマーメイド
本作は松田にとって初めての写真集。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録した。
撮影中には26歳の誕生日を迎え、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。思わず「まつりちゃんかわいい！」と言ってしまうような、かわいらしさを改めて発見できる写真集となっている。
今回解禁されたカットは、オークランドの植物園で、花の真似をしている様子。いつでもどこでも周りの人を笑顔にしてくれる彼女らしさが詰まった一枚だ。
櫻坂46・松田里奈1st写真集『まつりの時間』は、幻冬舎より2026年1月20日発売。価格は2445円＋税。