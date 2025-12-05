2PM・チャンソンが困惑？“飲食店あるある”への本音を明かす 今夜の『酒のツマミになる話』
今夜12月5日放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系／毎週金曜21時58分）は、ゲストとしてウエンツ瑛士、チャンソン（2PM）、森日菜美、ロングコートダディ（堂前透・兎）が登場。チャンソンが、不思議だった喫茶店でのパフォーマンスを明かす。
【写真】森日菜美、「東宝カレンダー」の“席を守るプレッシャー”を吐露
本番組は、“お酒の席が盛り上がれば何をしゃべってもOK”というルールの下、普段言えないような悩みや失敗談、心に秘めた本音を語り合うトークバラエティー。円卓を囲み、それぞれの好きなお酒で乾杯し宴（うたげ）がスタート。番組特製の“酒瓶ルーレット”でトークの順番を決定する。28日はゲストのほか千鳥の大悟とバイきんぐ（小峠英二、西村瑞樹）が出演する。
韓国出身で「2PM」として活躍し、最近はドラマ『純喫茶イニョン』で喫茶店マスター役も務めたチャンソン。そんな彼が持ち込んだテーマは、“飲食店あるある”。訪れた喫茶店でのパフォーマンスが不思議だったと語り、そこから話題は“飲食店のパフォーマンスって必要？”というテーマへ。
ロングコートダディ・堂前は、目の前であぶる“あの系統のパフォーマンス”に対し「あれって…必要？」と冷静な姿勢を見せる一方、相方の兎は「店員さんの“無”の表情に引かれる」と独特のツボを披露。さらに森日菜美は、鉄板焼きの“無駄のない一連の動き”を絶賛し、西村はお好み焼き店の“名物パフォーマンス”に毎回ワクワクすると明かす。“サービス”として好まれる演出と、“やりすぎ”と思われる境界線はどこにあるのか？
バイきんぐとして長年コンビを組む西村が、この日ついに“小峠の酒席での振る舞い”について本音をこぼした。きっかけは、つい最近2人で飲む機会があったときのこと。場が温まってきた瞬間、小峠が突然“ある飲み方”を提案し、一気にテンションが急上昇。しかし西村は“自分のペースで静かに飲みたいタイプ”のため、その空気に乗り切れず、思わぬ一言を投げかけられたという。
さらにウエンツは、“飲むとすぐある場所に行きたがる人“への不満を告白。一方、SNS時代ならではの悩みとして、大悟が「飲んでいるところを勝手に撮影・投稿されるのは困る」と語ると、兎も“無断動画撮影へのモヤモヤ”を語り、芸能人ならではのリアルな葛藤が明かされる。
東宝芸能が誇る選ばれし12名が掲載される“東宝カレンダー”。森日菜美は2026年版で2月を担当することに。しかし「自分が来年も選ばれるか全くわからない」と不安を吐露。過去には大先輩の後任として掲載されたこともあり、“席を守るプレッシャー”は相当なものだという。
そこから話題は“芸能界における席争い”へと移っていく。ウエンツは「自分も最近“ある俳優”に席を奪われつつある」と語り、想像のはるか上をいくエピソードでスタジオをざわつかせる。
さらに、チャンソンは国民的アイドルとしてCMを多数同時期に抱えていた時代の話をし、“席を守る／譲る”という芸能界のサイクルへの持論を展開。その落ち着いた視点に出演者陣も思わず感心。最後に、小峠は自身が“あるジャンルの番組でひんぱんに指名されていた頃”の思い出を語るが、そこにまさかの“体質ならではの理由”が関わっていたことが判明する―？
これまで“器が小さい”と周囲から散々言われてきたウエンツが、「どうしたら器の大きい男になれる？」と真剣に相談。大悟が「器が大きい人はそんなこと言わん」とコメントすると、森は「大きすぎる人は逆に会話がつまんない」と現実的な視点を投げかける。
さらに、今日のメンバーで“器が大きそうな人”を森に聞くと、まさかの人物の名前が挙がり、小峠がすかさずツッコミ。また、チャンソンが見せた“全員を肯定する一言”にはスタジオ全員が思わず拍手。最も“器が大きい返し”とはどんなものなのか？ 最後には、堂前からウエンツに対する鋭すぎる指摘も飛び出し、笑いが止まらないトークに。
堂前が熱弁したのは、“応援の力は本当に勝敗を左右する”というテーマ。『キングオブコント』優勝前にSNSで“応援して”と投稿した直後に優勝した経験から、“本気の応援には力がある”と信じているという。その説を確かめるべく、スタジオでは森vs小峠による“あっち向いてホイ”対決を行うことに。全員が森を本気で応援すると、まさかの結果が…？
さらに、チャンソンを全力で応援する“じゃんけん対決”へと発展し、スタジオ中がコールを響かせる異様な盛り上がりに。果たして“応援の力”は本物なのか。勝敗の裏にある“見えない力”をめぐる大興奮のトークが繰り広げられる。
『酒のツマミになる話』は、フジテレビ系にて12月5日21時58分放送。
