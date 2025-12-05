「今日好き」横田未来、ラッパー恋人と福岡旅行へ 密着ショットに「美男美女」「最強カップル」の声
【モデルプレス＝2025/12/05】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたモデルの横田未来が11月30日、自身のInstagramを更新。恋人でラッパーのピラフ星人との福岡旅行のショットを公開し、話題になっている。
横田は「服と未来が超可愛いかった福岡旅行」とつづり、福岡旅行のショットを公開。肩を組んだり、頬を摘むショットを披露し、仲良しカップルショットを披露している。
この投稿にファンからは「美男美女カップル」「ラブラブすぎる」「最強カップル」「デート服も可愛い」などといった声が寄せられている。
横田とピラフ星人は、2024年12月に公開されたピラフ星人の「Knock Knock」ミュージックビデオで共演。12月25日にピラフ星人が「クリスマスに想いが届きました！！！」と横田との2ショット動画を載せ、その後デートショットなどを度々公開し、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
