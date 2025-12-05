フジテレビのF1地上波放送が11年ぶりに復活！ FODで初のライブ配信も
フジテレビが、世界最高峰の自動車レース「FORMULA 1（R）」（F1）の日本国内における独占オールライツ契約を締結した。本契約により、2026年から2030年まで、国内における放送および配信に関する権利をフジテレビが独占的に保有。2026年から同局にて地上波では11年ぶりにF1の放送が決定。さらに動画配信サービス「FOD」にてライブ配信を初めて実施する。
契約期間は2026年から2030年までの5年間にわたる長期契約となり、今後は放送と配信を一体的に展開することで、これまでにない新時代のF1視聴体験を届ける。
F1日本グランプリが鈴鹿サーキットで初開催された1987年に中継を開始して以来、長年にわたりF1中継を通じてモータースポーツの魅力を伝えてきたフジテレビにとって、5年間の日本国内独占放送・配信権がスタートする2026年は、F1中継40年目の節目となり、地上波では11年ぶりに放送される。1998年に開始したCS放送中継は29年目を迎え、動画配信サービス「FOD」において初めてライブ配信が実施される。
3月にオーストラリアで開幕し、第3戦が日本グランプリとなる2026年シーズンは、地上波にて厳選したチャンピオンシップを最大5戦ダイジェストにて放送。
また、CS放送チャンネル「フジテレビNEXT ライブ・プレミアム」、インターネットチャンネル「フジテレビNEXTsmart」、および動画配信サービス「FOD」等にて、フリー走行、予選、スプリント予選、スプリント決勝、決勝を含む全24戦全セッションをライブ中継する。
さらに、CS、FODではグランプリの無い週末もF1づくし。レースの模様を情報満載で徹底的に振り返る『F1GPニュース』、オフシーズンには5時間でシーズンを総括する『FORMULA 1総集編』や、貴重な過去の名シーン番組など、充実のラインナップを予定している。
また「FOD」は、日本で初めてF1公式ストリーミングサービス「F1 TV」との連携もスタート。「F1 TV Pro」および「F1 TV Premium」が、「FOD」とのパートナーシップにより日本で展開され、F1が提供するあらゆるコンテンツを新たな形で体験できるようになる。
なお、地上波放送予定日（24戦中最大5戦）及び、F1コンテンツを視聴できる「FOD」の新サービス「F1 TV」の詳細は、後日発表される。
フジテレビ代表取締役社長・清水賢治は、「フジテレビとFormula1の歩みは、日本のモータースポーツ文化の発展とともにあり、1987年の中継開始以来、アイルトン・セナ選手とアラン・プロスト選手による歴史的名勝負から現在に至るまで、数々の興奮と感動をお届けしてまいりました。このたび、2026年からの５年間にわたり、F1の日本国内独占放送・配信契約を締結できましたことを、誠に光栄に思います」とコメント。
そして「真のコンテンツカンパニーをめざし、社内に『F1ブームアップ委員会』を発足し、全社一丸となりF1コンテンツの拡充に取り組んでまいります。長年F1を支えてくださるファンの皆さまの情熱に応えるとともに、これからF1に触れる新たな世代にも、F1のすべての瞬間をお届けしてまいります。日本のF1歴史をともに歩んだフジテレビが、再びその歴史を前進させる役割を担えることをうれしく思います」と言葉を寄せた。
Formula 1メディア権利・放送担当最高責任者イアン・ホームズは、「フジテレビとの関係を継続できることを大変嬉しく思います。フジテレビは、Formula 1が日本で初めてレースを開催した当初から共に歩んできた放送パートナーであり、これまでの長年にわたる多大なご尽力に心より感謝するとともに、その揺るぎないコミットメントに深く敬意を表します」とコメント。
F1は現在、世界的に大きな成長を遂げ、より幅広く多様な視聴者層にリーチしていますが、その成長を長期的なパートナーであるフジテレビと共有できることを嬉しく思います。フジテレビが今後もF1の魅力を日本の皆様にさらに革新的かつ進化したかたちで届けてくださることを確信しており、より多くのファンの皆様がF1の世界に触れてくださることを楽しみにしています」としている。
