佐藤仁美、マッシュウルフ＆メッシュで“ぎゃる”化「カッコいい」「お似合い」の声
【モデルプレス＝2025/12/05】女優の佐藤仁美が12月4日、自身のInstagramを更新。加工アプリを使用前と使用後の写真を投稿し、話題となっている。
【写真】46歳朝ドラ女優「まるで別人」“ぎゃる”化したイメチェン姿
佐藤は「びほー あふたー やはりアプリ必須」と、アプリでの写真加工のビフォーアフター写真を披露。続けて「マッシュウルフ メッシュいれてもらった ぎゃる」とつづり、現在のヘアスタイルと新たにメッシュを入れたヘアカラーを公開した。
この投稿を受け、ファンからは「どっちも美人さん」「映えるなぁ」「マッシュウルフお似合い」」「カッコいい」「メッシュ入ってるのもいいね」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
