SKY-HI、3年ぶりアルバム『Success Is The Best Revenge』リリース日決定。収録曲ライブ映像も公開
SKY-HIが3年ぶりとなるアルバム『Success Is The Best Revenge』を、自身の誕生日である12月12日に配信リリースすることを発表した。あわせて＜BMSG FES’25＞で披露された収録曲「The Best Revenge」のライブ映像も公開されている。
本作は、SKY-HIのラッパー、プロデューサー、BMSG CEOとしての人生で、見て培ってきたものが詰まった集大成ともいえる作品。収録曲には今年リリースしてきた楽曲をはじめ、STARGLOWよりTAIKI、GOICHIを客演に迎えた「Future In My Pocket」、さらにNovel Coreを客演に迎えた「大丈夫」など、新曲ふくめ全11曲が並ぶ。
12月12日(金)のリリースに先駆け、Apple Music / Spotify ではPre-Add / Pre-Saveも開始となった。
このたび＜BMSG FES’25＞でのライブ映像が公開された「The Best Revenge」は、2024年に開催された全国ツアーの制作を進める中で、「ラッパーSKY-HIとして今歌うべき曲がある」という使命感に駆られツアーがはじまる2日前の深夜に急遽スタジオに入り作られた1曲。これまでライブでも「タイトル未定」として披露されてきた1曲だ。
これからの世代の誰もが夢を踏みにじられない世の中になるよう想いを込め、彼のここまでのアイドル・アーティスト人生で味わった赤裸々な痛みや苦しみ、そして起業に至るまでの決意や成功の全てを包み隠さずさらけ出している衝撃的な楽曲となっており、魂をむき出しにした圧巻のライブパフォーマンスとともに、そのメッセージをぜひ受け取ってほしい。
Digital Album『Success Is The Best Revenge』
2025年12月12日(金)発売
Pre-add / Pre-save : https://avex.ffm.to/successisthebestrevenge
Tracklist :
01. The Best Revenge
02. It’s OK
03. No Flexin’
04. deaf feat. edhiii boi
05. 大丈夫 feat. Novel Core
06. ID feat. SHUNTO (BE:FIRST), RYUKI (MAZZEL), JIMMY (PSYCHIC FEVER), FELIP (Prod. ist)
07. SUPER IDOL feat. Nissy
08. At The Last
09. Future In My Pocket feat. TAIKI (STARGLOW), GOICHI (STARGLOW)
10. If I die tomorrow
11. Success is
New Single「Success is」
発売日 : 2025年11月7日(金)
Streaming & Download : https://sky-hi.lnk.to/Success_is
＜SKY-HI TOUR 2026 -Success is-＞
2026年5月4日(月・祝)
[愛知]Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
開場 17:00 / 開演 18:00
2026年5月11日(月)
[大阪]フェニーチェ堺 大ホール
開場 17:30 / 開演 18:30
2026年5月12日(火)
[大阪]フェニーチェ堺 大ホール
開場 17:30 / 開演 18:30
2026年5月25日(月)
[北海道]カナモトホール（札幌市民ホール）
開場 17:30 / 開演 18:30
2026年5月27日(水)
[宮城]仙台サンプラザホール
開場 17:30 / 開演 18:30
2026年5月30日(土)
[福岡]福岡サンパレス
開場 17:00 / 開演 18:00
2026年5月31日(日)
[広島]広島上野学園ホール
開場 17:00 / 開演 18:00
＜SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-＞
2026年6月17日(水)
[東京]日本武道館
開場17:30 / 開演 18:30
2026年6月18日(木)
[東京]日本武道館
開場 17:30 / 開演 18:30
