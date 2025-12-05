190cmイケメン元メジャーリーガー、妻顔出し家族ショット 結婚23周年報告
東北楽天ゴールデンイーグルスやシアトル・マリナーズで活躍した岩隈久志が4日にインスタグラムを更新。結婚23周年を報告し、家族の記念ショットを披露した。
【写真】反町隆史＆岩隈久志、“身長180cm超え”の2ショット公開
岩隈が「今日で結婚23周年です」と投稿したのは家族の記念ショット。写真には笑顔で娘を抱っこする岩隈と、彼に寄り添う妻の姿が収められている。投稿の中で岩隈は「妻に感謝の気持ちでいっぱいです！」とつづり「これからも健康に仲良く楽しく過ごしていきます」とコメントしている。
岩隈と妻の幸せそうな笑顔に、ファンからは「本当素敵なご夫婦です」「いつまでも末長くお幸せに」「この身長差いいなぁ 素敵です」などの声が集まっている。
■岩隈久志（いわくま ひさし）
1981年4月12日生まれ。東京都出身。1999年、大阪近鉄バファローズに入団。以降、東北楽天ゴールデンイーグルス、シアトル・マリナーズ、読売ジャイアンツで投手として活躍。2020年に引退すると、翌年にはシアトル・マリナーズの特任コーチに就任。また2022年には硬式野球チーム「青山東京ボーイズ」を立ち上げ、指導者としても活躍。また野球解説者としてテレビ番組にも出演している。プライベートでは2002年12月に結婚。
引用：「岩隈久志」インスタグラム（＠hisashiiwakuma_21）
