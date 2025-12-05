マギー（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/05】モデルのマギーが12月4日、自身のInstagramを更新。ドバイでのショットを披露し、反響が寄せられている。

【写真】年商億超え社長兼タレント「スタイル異次元」砂漠での美脚ショット

◆マギー、ドバイ旅行で美脚披露


マギーは「せっかくのドバイ！初めて砂漠のほうへ！」とつづり、アラブ首長国連邦・ドバイでのショットを公開。「現地の方にスカーフも巻いてもらって」と顔にスカーフを巻いて目元だけを出した状態にして、オーバーサイズのプルオーバーにピタッとしたショートパンツを合わせた姿を披露した。砂漠を背景にした写真ではスラリとした美しい脚が際立っている。

◆マギーの美脚ショットが話題


この投稿にファンからは「シンプルな服装なのにオーラすごい」「脚長すぎる」「壮大なショット」「さすがの着こなし」「スタイル異次元」「まるで映画のワンシーン」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】