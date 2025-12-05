森川葵咲樹（もりかわ あさぎ）の新曲「あの日の僕らへ」が12月5日（金）に配信リリースとなった。

森川葵咲樹は、幼少期から親しんだ読書に裏付けられた独特の詩の世界と、心に突き刺さるメロディで物語を紡ぐ新進気鋭のシンガーソングライターで、本作では、喪失と不条理の世界で大切な誰かと過去の自分を取り戻そうと走り続ける物語を描いており、嘘と真実、絶望と希望、破壊と創世、無知と叡知という二つの支点で回るストーリーが交差するポップでエモーショナルな楽曲となっている。

◆ ◆ ◆

作っているときは気づきませんでしたが、この曲にはきっと伝えたい誰かがいるのだと思います。

それは私と誰か、二つの人間という枠の中で揺れながら、互いに向き合おうともがく私たち自身への問いなのかも知れません。二つの中心が寄り添わない楕円のあいだで揺れる人も世界も……いつか重なり合うことはできるのでしょうか。たとえ時間がかかっても、今はどれだけ不格好でも、私たちは、いつかの”まん丸”を目指さずにはいられない。どうか、あの子が大人になれますように。と祈りながら。

そんな気持ちをいつもの生活の中に持ち続けるためには軽くて鼻歌のように口ずさめるメロディにしたいと思いました。そして想いは、今日もどこかで二つの善と二つの悪が喧嘩している。

理由は君かもしれないし、私かもしれない。あるいは、公園の汚い糞かもしれないし、無傷の銅像かもしれない。穢れた糞は、いつか私の手から投げられるのか。それとも、君の手から放たれるのか。無傷の銅像は ただ見ている。また汚れてゆくこの世界を。

森川葵咲樹

◆ ◆ ◆

本作のアートワークは写真家の猪原悠が担当している。

森川葵咲樹 Digital Single「あの日の僕らへ」

YouTube：https://youtube.com/@morikawaasagiofficial

Instagram：https://www.instagram.com/morikawaasagiofficial/

X：https://x.com/morikawa__staff

TikTok：https://www.tiktok.com/@morikaiwa__staff