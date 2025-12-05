木村カエラ、9種類の編み物作品披露に絶賛の声「どれも売り物レベル」「センスが天才」
【モデルプレス＝2025/12/05】歌手の木村カエラが12月4日、自身のInstagramを更新。自分で作った編み物を身につけたショットを披露し、話題になっている。
【写真】41歳女性歌手「センスが天才」手編み作品を身につけた姿
木村は「編み物。暇さえあればせっせと編んで、友達にあげたり、自分でつかったり。人にあげるとなると、その人を思い浮かべて、ますます編むのがたのしくなる」とつづり、自身が作った編み物のショットを公開。マフラー、帽子、ポーチなど9種類の編み物を披露している。
この投稿にファンからは「編み物教室開催してほしい」「どれも売り物レベル」「センスが天才」「グッズ化してほしい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
