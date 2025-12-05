ラプターズ戦で劇的な活躍

米プロバスケットボール（NBA）・レイカーズの八村塁が4日（日本時間5日）、敵地ラプターズ戦の最終第4クォーター（Q）で、劇的なブザービーターを決め、123-120の勝利に貢献した。最後にパスをくれたのはチームのレジェンド、レブロン・ジェームズ。師弟ラインに日本人ファンも感激している。

120-120で迎えた第4Q、残り5秒を切ったところでボールを持ったレブロンが、コーナーで待ち構えていた八村にパスを送った。八村は3ポイントシュートを沈めると、終了のブザーが鳴り響いた。

レイカーズの劇的勝利となり、敵地は騒然。歓喜する八村のもとへ、仲間が駆け寄ってもみくちゃにした。アシストのレブロンも両手を突き上げガッツポーズだ。

師弟コンビと知られる2人。レブロンはこの試合8得点だったが、2007年から1297試合連続だった自身の2ケタ得点より、チームの勝利を優先した八村へのパスにネット上では感動の声が広がっている。

「弟子の八村に託したのも最高にエモい」

「レブロンが記録より勝利を優先してアシスト選択してそれを決め切った八村」

「この師弟最高だわ」

「レブロンの中でも色々と考えるものがあったのかな」

「日本人として誇らしい」

八村はこの試合34分57秒の出場。12得点、3リバウンド、1スティールを記録した。レイカーズはこれで今季16勝5敗としている。



（THE ANSWER編集部）