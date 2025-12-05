野宮真貴、デビュー45周年前夜祭＆バースデーライブツアー開催決定。ゲストに小泉今日子とYOUを迎え「最新型のガールズバンド」のステージに
野宮真貴が、デビュー45周年を記念して、野宮が一度はやってみたかったという「女性だけのバンド」でビルボードライブを開催することを発表した。
実はソロデビュー前、アマチュアバンド「Puzzle」というガールズバンドで数々のコンテストにチャレンジしプロを夢見ていた野宮。2026年9月に45周年を迎える彼女の音楽活動の原点に立ち返るライブになりそうとのこと。
バンマスにはベーシスト・大野由美子（バッファロー・ドーター）を起用、ドラムに吉村由加、キーボードに武田理沙、そしてギターには田渕ひさ子（ex.NUMBER GIRL）という「最新型のガールズバンド」でライブを行う。
ゲストには、野宮がこのライブに是非参加して欲しかったという小泉今日子。奇しくも二人は共に同じレコード会社から1980年代にデビューし、1990〜2000年代には小西康陽や川勝正幸のプロデュースにより音楽を作ってきたという共通点を持っている。そしてもう一人のゲストは野宮からのラブコールに応えてくれたYOU。現在は女優・タレントとして活動しているが、1988年にFAIRCHILDにボーカルとして参加。当時ポータブル・ロック在籍中の野宮とYOUは同じテクノポップというフィールドで活動し、ライブでの共演など交流があったという。
ツアータイトルは「女は女である。」。ジャン・リュック・ゴダールの映画のタイトルだが、野宮が敬愛する映画の主人公アンナ・カリーナが演じた「何ものにもとらわれず自由奔放に人生を生きる女性像」は、野宮、小泉、YOU、そしてこのバンドのイメージを重ね合わせたタイトルとなっているとのこと。
◆ ◆ ◆
◾️野宮真貴 コメント
毎年恒例のバースデー・ライヴは私の誕生日にかこつけて、毎回その時に歌ってみたいテーマをわがままを言ってやらせて頂いています。自分の音楽人生を遡ってグラムロック、ニューウエイヴと来て、今回やってみたかったことは、バンドもゲストも全員女性だけの自由で楽しいステージ！
そんなわけでバンマスにバッファロー・ドーターの大野由美子さんを迎え、最高にクールなガールズバンドを結成。ゲストは軽やかに時代と共に活躍を続けている大好きな小泉今日子さんとYOUさんが登場してくれます。これはもう夢の共演！長生きはするものです。
2026年はデビュー45周年イヤー！最高のバースデーとデビュー45周年前夜祭を皆さんと一緒に過ごせたら…。どうぞ、お祝いの乾杯に来てくださいね、お待ちしています。
◆ ◆ ◆
ライブは2026年3月5日、6日が東京公演、3月20日が大阪公演。チケット販売は12月22日12時よりビルボードライブ会員先行受付開始、12月29日12時より一般発売が開始する。
◾️＜「女は女である。」〜野宮真貴デビュー45周年前夜祭＆バースデー・ライブ〜＞
▼メンバー
野宮真貴（Vo）
大野由美子（B）
吉村由加（Dr）
田渕ひさ子（G）
武田理沙（Key）
▼Special Guest
小泉今日子（3/5東京公演、3/20大阪公演）
YOU（3/6東京公演）
▼発売日
2025/12/5（金）15:00〜12/14（日）23:59＝ファンクラブ先行（e+｜ルート限定｜抽選）
2025/12/22（月）12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ直販｜先着）
2025/12/29（月）12:00＝一般発売（ビルボードライブ直販/e+｜先着）
▼ビルボードライブ東京
2026年3月5日（木）
2026年3月6日（金）
1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30
DXシートDUO￥21,600-（ペア販売）
DUOシート￥20,500-（ペア販売）
DXシートカウンター￥10,800-
S指定席￥9,700-
R指定席￥8,600-
カジュアルシート￥8,100-（1ドリンク付）
https://www.billboard-live.com/tokyo/show?event_id=ev-21114
[お問い合せ] ビルボードライブ東京 03-3405-1133
▼ビルボードライブ大阪
2026年3月20日（祝・金）
1stステージ 開場15:00 開演16:00 / 2ndステージ 開場18:00 開演19:00
BOXシート￥20,500-（ペア販売）
S指定席￥9,700-
R指定席￥8,600-
カジュアルシート￥8,100-（1ドリンク付）
https://www.billboard-live.com/osaka/show?event_id=ev-21115
[お問い合せ] ビルボードライブ大阪 06-6342-7722
関連リンク
◆野宮真貴 オフィシャルサイト
◆野宮真貴 オフィシャルInstagram