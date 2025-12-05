ラプターズ戦で劇的な活躍

米プロバスケットボール・レイカーズに所属する八村塁が4日（日本時間5日）、敵地ラプターズ戦で大仕事を果たした。同点の最終第4クォーター（Q）で、劇的なブザービーター。レブロン・ジェームズのパスを大仕事に繋げた。八村の決勝3ポイントシュートで、レイカーズが123-120で勝利している。

最後に決定的な仕事を果たした。120-120で迎えた第4Q、残り5秒を切ったところでボールを持ったレブロンが、コーナーで待ち構えていた八村にパスを送った。決まれば勝利の3ポイント。終了のブザーが鳴り響くとほぼ同時に、シュートがリングを射抜いた。

レイカーズの劇的勝利となり、敵地は騒然。歓喜する八村のもとへ、仲間が駆け寄ってもみくちゃにした。アシストのレブロンも両手を突き上げガッツポーズだ。

八村はこの試合34分57秒の出場。12得点、3リバウンド、1スティールを記録した。レイカーズはこれで今季16勝5敗としている。

NBA公式Xが八村のコートインタビュー映像を公開。八村は「自分ですらなんて言ったらいいか分からないが、クレイジーだった」と興奮状態。直前でレブロンとやり取りがあったようで「レブロンが、この直前に『お前のところへパスを出す』と言ってきたんだ。『ボールはお前のところに来る』と。だから、そう、それだけだ」と明かした。

レブロンはこの試合8得点。2007年から1297試合継続していた、自身の2ケタ得点がストップした。自分の記録より、八村に勝利を託した形だ。

八村は「あのポジションでボールが自分のところに来ると分かっていた。だから準備はできていた。どうやってシュートを打つかなどをイメージしなければならなかったが、まさに自分が感じた通りになった」と理想を形にしたシーンを振り返った。



