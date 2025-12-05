韓国・ソウルが「世界で最も魅力的な旅行先」ランキングで10位に選ばれた。

4日（現地時間）、CNNによると、国際市場調査企業「ユーロモニター・インターナショナル」が観光客数や観光インフラなどを総合的に評価して発表した「世界100大都市」ランキングで、ソウルは10位に入った。

ソウルは2016年に16位、2018年には24位まで下落したものの、2023年に14位まで再び上昇し、昨年の12位に続いて今年ついにトップ10入りを果たした。

今回の調査では、フランス・パリが5年連続で1位となった。CNNは、ノートルダム大聖堂の再開放や欧州チャンピオンズリーグの試合などにより観光客が大量に押し寄せた影響だと分析した。

続いてスペイン・マドリードが2位、日本・東京が3位となり、アジアの都市の中で最も高い順位を記録した。特に東京は、成田国際空港の第3滑走路建設と第2滑走路の拡張を通じ、2039年までに旅客受け入れ能力を2倍に増やす計画だ。

イタリアのローマとミラノがそれぞれ4位と5位を占め、米国ではニューヨークが唯一トップ10入りした。ロサンゼルス（LA）は昨年の18位から今年は13位へと上昇し、オーランドやフロリダも順位が上がった。

オランダ・アムステルダム（7位）、スペイン・バルセロナ（8位）、シンガポール（9位）がトップ10に入った。一方、昨年トップ10から外れた英国・ロンドンは今年も下落傾向が続き、18位へと落ち込んだ。CNNは、ロンドンは観光インフラ分野では4位だったものの、観光政策、安全、持続可能性の面で相対的に後れを取ったと分析した。

一方、今年海外観光客が最も多く訪れた都市はタイ・バンコクで、年間3030万人が訪れたと推計される。続いて香港2320万人、ロンドン2270万人、マカオ2040万人が後に続いた。