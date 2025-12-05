声優・榎木淳弥、『呪術廻戦』の人気ぶりに驚き 「海外で話しかけられる」主人公・虎杖悠仁も登場
声優の榎木淳弥が5日、都内で行われた『TikTokトレンド大賞2025』に登壇。アニメ『呪術廻戦』の海外での人気ぶりに驚きを見せた。
【写真】カワイイ！共に授賞式に出席した榎木淳弥＆虎杖悠仁くん
榎木が演じている『呪術廻戦』が大賞に選ばれた。榎木はプレゼンターの俳優・のんからトロフィーを受け取り、笑顔を見せた。
榎木は『呪術廻戦』について「海外でイベントする機会が増え、行った時に海外の方から話しかけてもらえる機会が増えた。海外で愛されることを実感している」と話した。
イベントには『呪術廻戦』の主人公・虎杖悠仁の着ぐるみも登場。「くぅ〜こんな授賞式に来たことないからワクワクするなぁ〜。ピカピカの照明、いろんな映像、赤いカーペットかっけぇ」とポーズを取りながら受賞を喜んでいた。
『TikTok Awards Japan 2025』は、TikTokで2025年に流行ったハッシュタグや楽曲などのトレンドをTikTokアプリ内のデータなどをもとに総合的に判断し、大賞をはじめとする各賞を発表している。
■『TikTokトレンド大賞2025』
【大賞】呪術廻戦
【ホットワード部門】平成リバイバル（m-flo「come again」）
【ヒットアイテム部門】OKARAT
【ハッシュタグ部門】大人の学び直し
【ヒット作品部門】映画『8番出口』
【インパクト・ソング部門】超最強（超ときめき▼宣伝部※▼＝ハート）
【写真】カワイイ！共に授賞式に出席した榎木淳弥＆虎杖悠仁くん
榎木が演じている『呪術廻戦』が大賞に選ばれた。榎木はプレゼンターの俳優・のんからトロフィーを受け取り、笑顔を見せた。
榎木は『呪術廻戦』について「海外でイベントする機会が増え、行った時に海外の方から話しかけてもらえる機会が増えた。海外で愛されることを実感している」と話した。
『TikTok Awards Japan 2025』は、TikTokで2025年に流行ったハッシュタグや楽曲などのトレンドをTikTokアプリ内のデータなどをもとに総合的に判断し、大賞をはじめとする各賞を発表している。
■『TikTokトレンド大賞2025』
【大賞】呪術廻戦
【ホットワード部門】平成リバイバル（m-flo「come again」）
【ヒットアイテム部門】OKARAT
【ハッシュタグ部門】大人の学び直し
【ヒット作品部門】映画『8番出口』
【インパクト・ソング部門】超最強（超ときめき▼宣伝部※▼＝ハート）