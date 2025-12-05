活動休止発表・m-flo「今後どうなるかは分からない」 来年のライブに注力
音楽ユニット・m-floが5日、都内で行われた『TikTokトレンド大賞2025』に登壇。来年2月の活動休止について言及した。
【写真】カッコイイ…！黒サングラス姿で登場したｍ-flo
m-floは、ホットワード部門で「平成リバイバル」が選ばれたことで式典に出席した。VERBALは欠席し、LISAと☆Taku Takahashiが姿を見せた。
m-floは来年2月にオリジナルアルバムをリリースし、約6年ぶりの単独公演をもって活動を一時休止する“リミナル期間”に移行すると発表している。Takuは「今後どうなるか僕らも正直分からないが、すごく納得のいくアルバムとライブができるように頑張る」と話した。
『TikTok Awards Japan 2025』は、TikTokで2025年に流行ったハッシュタグや楽曲などのトレンドをTikTokアプリ内のデータなどをもとに総合的に判断し、大賞をはじめとする各賞を発表している。
■『TikTokトレンド大賞2025』
【大賞】呪術廻戦
【ホットワード部門】平成リバイバル（m-flo「come again」）
【ヒットアイテム部門】OKARAT
【ハッシュタグ部門】大人の学び直し
【ヒット作品部門】映画『8番出口』
【インパクト・ソング部門】超最強（超ときめき▼宣伝部※▼＝ハート）
【写真】カッコイイ…！黒サングラス姿で登場したｍ-flo
m-floは、ホットワード部門で「平成リバイバル」が選ばれたことで式典に出席した。VERBALは欠席し、LISAと☆Taku Takahashiが姿を見せた。
m-floは来年2月にオリジナルアルバムをリリースし、約6年ぶりの単独公演をもって活動を一時休止する“リミナル期間”に移行すると発表している。Takuは「今後どうなるか僕らも正直分からないが、すごく納得のいくアルバムとライブができるように頑張る」と話した。
■『TikTokトレンド大賞2025』
【大賞】呪術廻戦
【ホットワード部門】平成リバイバル（m-flo「come again」）
【ヒットアイテム部門】OKARAT
【ハッシュタグ部門】大人の学び直し
【ヒット作品部門】映画『8番出口』
【インパクト・ソング部門】超最強（超ときめき▼宣伝部※▼＝ハート）