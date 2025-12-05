MLB・ドジャースは日本時間5日、ミゲル・ロハス選手と1年契約550万ドル(約8億5300万円)で再契約したと発表しました。

ロハス選手は今季、114試合に出場し76安打、7本塁打、27打点、打率.262を記録。ワールドシリーズ最終戦では9回表に同点となるソロホームランを放ち、世界一に貢献しました。

守備でも縁の下の力持ちとなり、ムーキー・ベッツ選手が外野からショートへコンバートするにあたり、ロハス選手が支えになったといいます。「ミギー(ロハス)の存在は本当に大きかった。彼は野球の知識が豊富で、とくにショートというポジションに詳しい。僕のメンタル面での成功は彼のおかげだと言ってもいい」と語りました。

またメジャー1年目でケガで離脱も経験した佐々木朗希投手に対し、登場曲を一緒にセレクト。「Rocky」の部分が“朗希”に聞こえるという理由でラテン系の『Bailalo Rocky』が佐々木投手の登場曲に定着しました。

1年契約となったロハス選手は、日本時間4日に自身のInstagramで「2026年がプロ野球最後のシーズンとなります。ドジャースでキャリアを終えることができて光栄です」と来季限りでの引退を表明。27年からはフロント入りするとしました。

来季は3連覇がかかるドジャース。メジャー13年目を迎えるロハス選手の活躍が期待されます。