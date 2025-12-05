帰宅した飼い主さんがエレベーターに乗って、ワンコがいる上の階に向かったら…？ドアが開いた直後の熱烈大歓迎が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万5000回再生を突破。「可愛すぎます」「待ち侘びてたんですね！」といった声が寄せられています。

【動画：エレベーターに乗って犬のもとへ行ったら、ドアが開いた瞬間…愛おしすぎる『熱烈大歓迎』】

帰宅後、ワンコのもとに行ったら…

Instagramアカウント「kowakusuritagoura89」に投稿されたのは、飼い主さんがおでかけから帰って来た時の柴犬「忠太」くんの様子です。お家に着いた飼い主さんは、さっそくエレベーターに乗って忠太くんがいる上の階へ向かうことに。

「行くからね。待ってて～」と声をかけているうちに上の階に到着。そしてドアが開いた瞬間に、部屋の中からエレベーターの方をじっと見つめている忠太くんの姿が見えたとか。どうやら飼い主さんが来たらすぐにお出迎えしようと思って、健気に待っていたようです。

まるで数年ぶりの再会のように熱烈大歓迎！

忠太くんはしっぽを振りながら立ち上がり、飼い主さんのもとへダッシュ。エレベーターの中まで入ってきて、「おかえりなさ～い」と飼い主さんに飛びついたそうです。

さらに嬉しすぎてフガフガと鼻息を荒くしながら、ペロペロ攻撃で熱烈歓迎！その激しい愛情表現が可愛すぎて、笑いが止まらない飼い主さん。2人がテンション高めで再会を喜ぶ姿は、なんとも微笑ましいです。

そうこうしているうちにエレベーターのドアが閉まってしまったのですが、忠太くんは構わず熱烈歓迎を続けたそう。飼い主さんが留守にしていたのはたった30分とのことですが、忠太くんの喜びようはまるで数年ぶりに再会したかのよう…！

愛にあふれた光景にほっこり

飼い主さんが「お部屋に行こう」ともう一度エレベーターのドアを開けると、忠太くんは「まだまだ甘え足りない！」とばかりに膝の上に乗ってきたそう。

可愛い行動にデレデレになりながら、忠太くんを床に下ろしてエレベーターの外に出る飼い主さん。すると忠太くんもトコトコと軽やかな足取りでついてきて、2人は仲良く並んで部屋の中へ。

きっとこの後も忠太くんは飼い主さんにたっぷり甘えて、2人はラブラブなひと時を過ごしたことでしょう。愛にあふれた光景は、多くの人を幸せな気持ちにしてくれることとなりました。

この投稿には「コレは可愛すぎで嬉しすぎ」「見ていて自然と笑顔になる」「羨ましい」「この一途な愛、泣けますね」といったコメントが寄せられています。

忠太くんの可愛い姿や、飼い主さんとの愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「kowakusuritagoura89」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kowakusuritagoura89」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。