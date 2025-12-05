川口−越谷に「草加がちょっと食い込む」未開通区間

埼玉県さいたま県土整備事務所が2025年12月、都市計画道路「南浦和越谷線」の事業について越谷市と川口市で説明会を4回行います。未開通部の橋梁や道路の設計内容について、概ねまとまったとして、その内容や今後の予定を説明するとしています。

【立派な道路だ】これが「南浦和越谷線」です（地図／写真）

南浦和越谷線は、外環道とその下道である国道298号の北側に並行する東西方向の4車線道路で、現在は主に川口市内8.8kmが開通済みです。特に西側は国道298号との距離が近く、県も同国道の「代替路」になると説明しています。

東側は将来的に国道4号を越えて、別の都市計画道路と一体となって「東埼玉道路」まで1本で結ぶ計画ですが、現在の開通区間は川口市のゴミ処理場（戸塚環境センター）正門で行き止まりとなっています。ここから、センターの東側を流れる綾瀬川を越えるまでの約690m区間が、今回の対象です。

この区間は川口市、草加市、越谷市をまたぐため、架橋費用の在り方から事業が停滞していましたが、県が事業を進めることとなり、2023年夏に地元説明会が行われました。それから約1年半、さらに詳細な設計が固まってきたようです。

埼玉南部ではかねて、「東西軸」の不足が言われています。特に国道298号は代替路が乏しく、外環道の千葉区間の開通（2018年）以降、混雑の悪化が指摘されています。