柴犬はマイペースで、自分のやりたくないことはしない子が多い犬種だといわれています。そんな柴犬が、結婚式でリングドッグに挑戦したら…？微笑ましい光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で397万回再生を突破。「素敵」「可愛すぎる」「お利口さん！」といった声が寄せられています。

【動画：『マイペースといわれる柴犬』がリングドッグに挑戦→言うことを聞かないかと思いきや『まさかの光景』】

柴犬がリングドッグに挑戦したら…

Instagramアカウント「mitokusato」の投稿者さんにとって、柴犬の「じろー」君は本当の弟のように大切な存在なのだそう。ご紹介するのは、投稿者さんの結婚式でじろー君がリングドッグを務めた時の様子です。

扉が開いてじろー君が登場すると、ゲストさんたちは大盛り上がり！しかしじろー君はトコトコ歩いて式場に入ってきたかと思うと、すぐに立ち止まってしまったそう。

お名前を呼んでみても、スタッフさんが「あっちに行くんだよ」と手で示して誘導しようとしても、その場から動かないじろー君。柴犬はマイペースな子が多いといわれているので、やはりリングドッグという大役を果たすのは難しかったのでしょうか…？

マイペースに頑張る姿が可愛い

このままではじろー君が指輪を運んでくれそうにないので、入り口で様子を見守っていたご家族が式場の中へ。するとじろー君はご家族の後を追って、トコトコと歩き出したそう。どうやらやる気を出してくれたようです。

ところがじろー君は少し進むとまた立ち止まって、近くにいたゲストの方をじーっと見つめてご挨拶し始めたとか。そしてゲストさんに撫でてもらうと満足して、再び歩き出すじろー君。しかしまたすぐに立ち止まり、今度は体をブルブルッと震わせて“柴ドリル”を披露！

マイペースなのかサービス精神旺盛なのかわからないじろー君の姿は、ゲストさんたちの笑いを誘い、会場はとても明るくて和やかな雰囲気に。素敵な光景は、見ているこちらまで幸せな気持ちにしてくれます。

無事に任務完了！

そして再び歩き出したじろー君は、しっぽをユラユラさせながら投稿者さんのもとへ辿り着いたそう。柴犬らしいマイペースな一面を発揮しつつ、見事にリングドッグの役目を果たしてくれたじろー君。その尊い姿は、多くの人に感動と笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「可愛いｗ」「幸せしかない空間」「とっても立派に役割を果たしたね」「なんだか涙うるうるです」「一生の思い出になりますね」といったコメントが寄せられています。

