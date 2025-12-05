「できる運動」から始めて習慣化！疲れないカラダづくりをめざそう【疲労回復＆リラックスギア最前線】

【疲労回復＆リラックスギア最前線】

疲労回復も大事だけど、“疲れないカラダ”をつくることも忘れずに。体力の器を広げる3STEPに合わせて、効果的なアイテム6点をピックアップ。今から宅トレを始めて、2026年を軽やかにスタートさせよう！

【Part 4】

日常習慣

「階段がツラい」「休日は寝ていたい」そんな日が続くなら、体力低下のサインかも。

腹筋インストラクターのKATSUOさんは「3つのポイントを押さえれば、3カ月で体力アップを感じられます」と話す。

「疲れない身体づくりのカギは、“整った姿勢”と“運動による体力向上”の両立。次の3ステップを順番に行っていきましょう。

まず1つ目は、“姿勢改善のためのストレッチ”。体幹を活性化し股関節を後ろへ伸ばすことで骨盤を正しい位置に起こします。

2つ目は、“正しい姿勢を支えるための筋トレ”。特に鍛えたいのはお腹まわり。腕や脚の筋肉ともつながっているので、お腹へのアプローチは全身のケアにもつながります。

そして3つ目が、“体力向上のためのHIIT”。20秒全力で動き、10秒休む、これを4分間繰り返すだけで、心肺機能と筋持久力がアップします。普段のウォーキングに取り入れてもOK。この3つを継続すれば、自然と“深い呼吸”が身につき、カラダを効率よく使えるようになりますよ!」

腹筋インストラクター

KATSUOさん

雑誌での『腹筋選手権』優勝を機に、「腹筋王子」として多方面で活躍。著書に『超時短! 鬼腹筋10秒ダイエット』（宝島社）。腹筋の論文を読み、新メニューを考えるのが至福のひと時。（考案数200以上）

■ゆらゆら揺れてカラダの歪みをリセット

LPN

（ストレッチポールEX」（1万769円／ネイビーのみ：9900円）

ウォーミングアップはもちろん、リラックスタイムやエクササイズにも◎。ちょうど良い硬さで、長く使える耐久性も頼もしいです（KATSUOさん）

仰向けで乗って、心地よくゆっくりと揺れるだけ。背骨まわりの筋肉がゆるみ、インナーマッスルが刺激されることで、関節の位置や背骨の並びが整い、本来の美しい姿勢へ導く。

▲全6色展開。ビタミンカラーからインテリアになじむシックなカラーまで揃っている

■ながらでOK 挟んで・潰して全身にアプローチ

ギムニク

「ソフトギムニク」（1760円）

僕のトレーニングに欠かせないアイテムです。足に挟んでストレッチポールに寝転ぶなど、他のツールと組み合わせるのもオススメ（KATSUOさん）

直径23センチの小さなバランスボールは汎用性抜群。足に挟めばインナーマッスルを刺激し、腰の下に入れれば骨盤の傾きを整えるストレッチに。付属のストローで簡単に空気が入り、圧の調節もスムーズ。

▲いつもの動作・トレーニングにプラスするだけで、筋トレ&ストレッチ効果がさらにアップ

■履いて、引くだけ 足関節・股関節の可動域アップ

横山セイミツ

「ストレッチソックス」（3960円）

このソックスがあれば難しい体勢も無理なく取れます。特に股関節は年齢とともに可動域が狭まりやすいので、日々のケアが大切です（KATSUOさん）

靴下のように履いて持ち手を引くだけで、足関節・股関節まわりなどのストレッチが手軽にできる。さらに動作を加えれば、他部位へのアプローチも可能。1回2分と続けやすいのも魅力。

▲公式アプリでは様々な強度のエクササイズメニューが充実。正しいフォームがわかるから、安心して継続できる

■一人では難しいストレッチを全自動でサポート

ステディジャパン

「STEADY 3Dエアストレッチシート」（3万9990円）

ペアストレッチのような動きでカラダのクセを修正します。使用後は左右のひねりの可動域が上がるので、ウォーミングアップにも最適（KATSUOさん）

身体を預けるだけでストレッチと加圧を同時に実現。24個の高圧エアバッグで反る・ひねる動作を再現し、温熱機能で血行促進と疲労回復をサポートする全自動ストレッチシート。

▲柔らかな質感で肌触り良し。折りたたんで収納できるから、マッサージチェアのような設置スペースは不要

■スペパ抜群！ すき間活用で気軽に体幹強化

ステディジャパン

「STEADY 懸垂バー」（5490円）

ぶら下がる動作は体幹を刺激し、姿勢を支える力を養います。別売りのアジャスターを使えば、より多彩なトレーニングが可能です（KATSUOさん）

廊下やドア枠に設置できる突っ張り式懸垂バー。耐荷重最大150kg、極圧パイプ採用で安定感も抜群。懸垂だけでなくバーとして使えば、宅トレがさらに充実する。

▲工具不要で設置でき、高さ調節も簡単。下半身ストレッチや腕立てなど多方向の動きに対応

■HIITも筋トレも高タイパで叶う“すべるマット”

ステディジャパン

「RELANESS スライドマット」（1万990円）

有名スポーツブランドのスタジオレッスンでも採用されているアイテム。縦に使えばマウンテンクライマーなどもでき、トレーニングの幅が広がります（KATSUOさん）

付属のシューズを履いてマットの上をすべるだけで、スケート動作の有酸素運動が可能。運動強度（メッツ）はウォーキングの約4倍、ジョギングの約2倍。短時間で効率良く全身を追い込める。

▲端にはすべり止め加工を施し、安心して動ける設計。裏面はヨガマットとして使える

※2025年11月6日発売「GoodsPress」12月号42-43ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／竹林佑子＞

