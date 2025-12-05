SUPER BEAVERの新曲「生きがい」が、2026年2月6日に開幕する『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』に向けたフジテレビ系2026アスリート応援ソングに起用される。

本楽曲は、大一番に向かうアスリートの想いに触れることができる歌詞と、試合に挑む選手と支えてきた全ての人にチカラを届けることのできるメロディによるもの。目標に向かって進み続ける全ての人を後押しする楽曲となっている。

また、本楽曲は本日12月5日放送の『めざましテレビ』（フジテレビ系）内で一部公開。さらに、12月10日放送の『2025 FNS歌謡祭 第2夜』（フジテレビ系）にてフルサイズで初披露される。

楽曲はそのほか、12月19日に開幕する『全日本フィギュアスケート選手権2025』や冬季パラリンピック関連番組などでオンエアされる。

・SUPER BEAVER コメント

ただ突っ走っただけでなく、そこにある不安や葛藤、それら全部含めて追い風となるような一曲に、と強い願いを込めて。立ち向かうその背中と、その背中を支える全ての立役者に捧ぐ。って気持ちですが、純粋にやったれーーー！！って心の底からの想いです。バンド始めて20年、オリンピックに携われる日が来るとは思ってなかったです。至極光栄。

（文＝リアルサウンド編集部）