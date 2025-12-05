ワイモバイルオンラインストアでは、既存契約者が2回線目以降を新規契約する際、事務手数料の免除や端末割引などを適用するキャンペーンを開始した。期間は12月15日14時59分まで。

iPhone 16e

SIM・eSIM契約の特典

ワイモバイル契約者が2回線目以降としてSIMまたはeSIMのみを新規契約する場合、通常3850円の事務手数料が無料となる。条件として「シンプル3 M/L」への加入およびデータ増量オプション（月額550円）の利用が必要。

また、この条件を満たすことでPayPayポイントの付与額が増額され、通常1万円相当のところ1万5000円相当が付与される。

端末購入時の特典

端末セットの購入においても、2回線目以降の新規契約かつ「シンプル3 M/L」への加入を条件に、事務手数料3850円が無料となる。

「iPhone 16e」（128GB）を購入すると、一括購入時の価格が8万4096円となる。また、分割払いの場合は1～24回目が月額376円、25～48回目が月額3128円となり、「新トクするサポート（A）」を25カ月目に適用すると実質9024円となる。

「moto g64y 5G」を購入する場合も同様に手数料が無料となり、一括購入価格は3980円となる。