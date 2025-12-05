北陸三県で「昭和のラーメン」厳選3軒　戦後の老舗揃い、“最強のラーメン屋”で味わうおでんが想像を超えた旨さだった！

北陸三県グルメ対決の最終回です。絶品の「海の幸対決」、そして変わった「ご当地ライス対決」に続き、今回は「昭和のラーメン対決」。ラーメン好きの方は大変お待たせしました。北陸三県を代表する老舗のお店に訪問し、その歴史と絶品料理をご紹介したいと思います。2025年も12月に入り、熱々のラーメンが美味しい時期になりました。北陸の味を東京で味わえるお店もご紹介していますので、是非ご期待ください。

個人的に全国で五指に入る名店『まるなかや』＠高岡市

今回は富山県から始めましょう。ご紹介するのは、富山市から高岡市を経由し電車で約1時間、新湊港線「中新湊（なかしんみなと）駅」から5分ほどの場所にある『まるなかや』（高岡市）です。

富山市にある1952（昭和27）年創業の『まるたかや』出身のご主人が、昭和も終わりに近づいた1988（昭和63）年に創業したとか。個人的に全国のラーメン屋さんの中でもトップ5に入るお店かも知れません。何が凄いって、「昼飲みができる最強のラーメン屋さん」です。

まるなかや

まず、ビールに合わせる食事からご紹介します。同店はラーメンのラインアップ以上に「おでん」の品数が凄いです。いただいたのは「カニ面（カニの甲羅にカニ身の練物が詰められたもの）」と「フキ」です。どちらも出汁がシミシミでビールにめちゃくちゃ合います。

まるなかや（おでん）

続いていただいたのは、「串」です。なんとも不思議な名前で、メニュー上はおでんのひとつとして表示されていますが、「どて焼き」にも近く肉（たぶん牛肉）に味噌だれがかかっています。これが何とも言えず旨い。

まるなかや（串）

正午を過ぎると常連客がぞくぞくお店に入ってきますが、ほとんどの方がラーメンの前に数本の「串」を食べています。ご当地感満載。初めて見るラーメン文化にびっくりしました。

油カスがこくを創出、箸が止まらない！

では、メインデッシュ「中華そば」にまいりましょう。見た目はまさに昭和のラーメン。淡い色のスープに、ネギ、チャーシュー、メンマと定番の具材、その上に茶色い薬味が乗っています。どうも肉をカリカリに上げた油カスのようです。

一口スープを飲むと、まろやかな味わいが口に広がります。麺は柔らかめでこれも筆者好み。油カスを混ぜて食べるとコクがさらに深くなり、箸が止まりません。古き良きラーメンながらも、食べたことのない味わいと具材や薬味とのマリアージュ。唯一無二のラーメンと思っています。

まるなかや（中華そば）

さて、富山と言えば「ブラックラーメンじゃないの？」という声が聞こえて来そうです。発祥のお店と言われる『西町大喜（にしちょうたいき）』（富山市）は1947（昭和22）年創業の老舗ですし、ラーメン好きが食べるべき一品ではありますが、今回は個人的好みで『まるなかや』をご紹介しました。

『西町大喜』はいつか全国の「ブラックラーメン」特集で取り上げたいと思います。ご期待なさってください。

すべてが超シンプル、締めラーメンにぴったりな『万味』＠金沢市

続いて、石川県金沢市の駅近くにある『万味（まんみ）』をご紹介します。1970（昭和45）年創業で、いかにも昭和な外観がたまりません。

万味

まずビールを注文。あわせたのは「炙りチャーシュー」と「メンマ」です。ラーメン屋さんで飲むときの定番かつ最強のアテですね。筆者はメンマにこだわりが強いのですが（2023年に惜しくも閉店した東京・荻窪『丸長中華そば店』のメンマが大好きでした）、『万味』のメンマもシコシココリコリ。なかなかの美味しさでございました。

万味（炙りチャーシューとメンマ）

続いて「中華そば」をいただきましょう。見るからに昭和のラーメン、あっさり系のスープに定番の具材。ナルトの代わりに金沢おでんでもお馴染みの「赤巻き」が使われているのが粋な感じです。中細ちじれ麺。すべてが超シンプルですが、我々昭和の人間にはこれが一番。同店は夜だけの営業、しかも遅くまでやっていますので、飲んだ後の締めラーメンにもぴったりです。ぜひ皆さまもお運びください。

万味（中華そば）

『中華そば 一力』＠敦賀市

最後に取り上げるのは福井県敦賀市にある『中華そば 一力（いちりき）』です。筆者がこのお店を知ったのは、東京・下北沢にある『一龍（いちりゅう』というラーメン屋さんで食事したのがきっかけです。

特徴のあるスープと紅ショウガがガツンとくるラーメンで、源流のお店が福井県敦賀市にあると聞き、いてもたってもいられず北陸新幹線に乗りました。創業1958（昭和33）年の老舗で、JR敦賀駅から歩いて30分くらいの場所にあります。

一力

まず注文したのがビールと焼売です。同店のメニュー表記は「大焼売」。その名にはじない、大きさと美味しさに大満足でした。

一力（大焼売）

さぁ、いよいよ下北沢『一龍』の源流たる「中華そば」をいただきましょう。スープの色は『一力』のほうが濃い印象です。麺は柔らかめで、豚骨、鶏ガラをベースとした醤油ベース。黒胡椒と赤生姜がポイントで、やはりこれは旨い。遠くまで来たかいがありました。

一力（中華そば）

宇宙戦艦ヤマトや銀河鉄道999のモニュメントが並んだ敦賀シンボルロード

さて、敦賀市には、敦賀シンボルロードと言って、JR敦賀駅から氣比神宮（けひじんぐう）に向かう約1キロの商店街沿いに、「銀河鉄道999（スリーナイン）」や「宇宙戦艦ヤマト」のキャラクターや名場面を再現したモニュメントが計28体も並んでいます。1999（平成11）年に敦賀港開港100周年を記念して、市のイメージである「科学都市」「港」「駅」を重ね合わせて、市が漫画家の松本零士氏（1938〜2023年）にオファーしたんだそうです。

敦賀シンボルロードのモニュメント（宇宙戦艦ヤマト）

敦賀シンボルロードのモニュメント（宇宙戦艦ヤマト）

敦賀シンボルロードのモニュメント（銀河鉄道999）

そして『一力』にはお土産用の中華そばがありますが、贅沢にも松本氏の原画を利用したパッケージが使われています。ファンの方には垂涎の敦賀市と『一力』の中華そば。皆さまも北陸新館線に乗って敦賀に旅立ってください！

小池栄子さんも大好き、下北沢『一龍』は2025年11月17日に再オープン！

なお、下北沢の『一龍』は建物の老朽化でいったんお店を閉めていましたが、近くの物件に移転し、まさに2025年11月17日にオープンしました。この記事に合わせたかのような再開にびっくりしつつ、早速先日訪問してきました。

一龍（新店舗外観）一龍（中華麺）一龍（無料タクアン）

店先には開店祝いの花が誇らしげです。ビールと「中華麺」を頂きましたが、チャーシューとメンマを合わせながらいただくビールは格別で、無料のタクアンもラーメンの箸休めにはぴったり。敦賀ラーメンの味を東京で楽しめるのはたぶんここだけでしょう。下北沢出身の女優、小池栄子さんも大好き！と公言する『一龍』で敦賀ラーメンを存分にお楽しみください。

一龍（中華麺）

一龍（無料タクアン）

3店とも「中華そば」表記の理由は…

北陸三県の「昭和のラーメン」をご紹介しました。偶然か必然か3店ともに「ラーメン」ではなく、「中華そば」表記でした。

両呼称の歴史については色々な説がありますが、一般的には戦後から「中華そば」が使われ、1958（昭和33）年8月25日に世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」が発売されたあとから、「ラーメン」という呼称が使われはじめたとか。今では毎年8月25日が「ラーメン記念日」になっています。

そういった意味では、ご紹介した3店が「中華そば」と呼ぶのは、創業年から類推すると、歴史の必然と思わずにはいられません。今日も旨い中華そばやラーメンを食べに街を歩きたいと思います。

文・写真／十朱伸吾

おとなの週末Web専属ライター。全国のご当地グルメを求めて40年余。2013年には、“47都道府県食べ歩き”を達成した。訪れた飲食店は1万軒をゆうに超える。旅と食とお酒をこよなく愛するオプチミスト。特にビールには一家言あり。競馬と写真とゴルフも趣味。週1の自転車ツーリングとサウナでダイエットにも成功した。好きな言葉は「発想力は移動時間に比例する」。

