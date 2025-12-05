「セントフォース正統派三姉妹様の揃い踏み」皆藤愛子、美女とのランチショット公開「すっすげぇー」」
フリーアナウンサーの皆藤愛子さんは12月4日、自身のInstagramを更新。同じ会社に所属する美女らと集まったことを報告しました。
【写真】美女集合のランチショット
コメントでは、「セントフォース正統派三姉妹様の揃い踏みですね」「めざましOG会ですね〜」「素晴らしい午後だね」「類は友を呼ぶ！美しくて品格あるお三方」「女子会楽しそう」「皆かわいい」「すっすげぇー」「なかなかテンションの上がるメンバーだぁ」「競馬姉妹」「最強の美しさ」と、歓喜の声が続出しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】美女集合のランチショット
「最強の美しさ」「美香さん、ゆりちゃんと 変わらず集まれて嬉しい とっても楽しい午後でした」と報告した皆藤さん。セント・フォースに所属する杉崎美香さん、高木由梨奈さんとランチをした際の写真です。3人ともカメラに向かってすてきな笑顔を見せています。
美しいソロショット披露普段の投稿では、自身のソロショットを公開することが多い皆藤さん。4日にも美しいソロショットを披露していました。今回のようなプライベートと思われる集合ショットはレアでしょう。今後も、皆藤さんの華やかな交友ショットに注目したいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)