「リアルバチェラー..?」与沢翼氏、“差別化のため「すっぴんで来た」”婚活相手と会うも「騙されないで」の声
かつて「秒速で1億円稼ぐ男」と呼ばれた実業家の与沢翼さんは12月4日、自身のInstagramを更新。婚活相手と会ったことを報告し、その様子を明かしました。
【写真】婚活相手からもらったプレゼント
続けて「エルメスとお菓子。差別化のため『すっぴんで来た』って言ってて面白かった すっぴん可愛かったです。ありがとうございます」と、会った時の様子も公開しています。
コメントでは、「良い子ですね 何か買ってあげないと笑」「この子に1票！！すっぴんで来るのはすごいよ！！」「戦略がすごい 勝ち抜き戦ですね。リアルバチェラー..?」「なんか凄い女の子だね」「何だか悲しいなぁ」「与沢さん、騙されないでくださいね」「エルメスのお土産が引っ掛かるな、、、」など、さまざまな意見が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「戦略がすごい」「昨日、来てくれた子からいただきました」とつづり、写真1枚と画像2枚を載せている与沢さん。写真は、婚活相手からもらったプレゼントで、画像は相手とのLINEのやりとりです。
「前代未聞の婚活を始めます」10月25日の投稿で「彼女を募集します」と報告していた与沢さん。28日時点では400人を超える応募があり、11月9日には125人にまで絞ったことを明かしていました。また19日には「応募総数567名中、130名が書類選考通過でした」と正確な人数も共有し、「前代未聞の婚活を始めます」と宣言しました。
