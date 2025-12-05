かつて「秒速で1億円稼ぐ男」と呼ばれた実業家の与沢翼さんは12月4日、自身のInstagramを更新。婚活相手について報告しました。（サムネイル画像出典：与沢翼さん公式Instagramより）

かつて「秒速で1億円稼ぐ男」と呼ばれた実業家の与沢翼さんは12月4日、自身のInstagramを更新。婚活相手と会ったことを報告し、その様子を明かしました。

【写真】婚活相手からもらったプレゼント

「戦略がすごい」

「昨日、来てくれた子からいただきました」とつづり、写真1枚と画像2枚を載せている与沢さん。写真は、婚活相手からもらったプレゼントで、画像は相手とのLINEのやりとりです。

続けて「エルメスとお菓子。差別化のため『すっぴんで来た』って言ってて面白かった　すっぴん可愛かったです。ありがとうございます」と、会った時の様子も公開しています。

コメントでは、「良い子ですね　何か買ってあげないと笑」「この子に1票！！すっぴんで来るのはすごいよ！！」「戦略がすごい　勝ち抜き戦ですね。リアルバチェラー..?」「なんか凄い女の子だね」「何だか悲しいなぁ」「与沢さん、騙されないでくださいね」「エルメスのお土産が引っ掛かるな、、、」など、さまざまな意見が上がりました。

「前代未聞の婚活を始めます」

10月25日の投稿で「彼女を募集します」と報告していた与沢さん。28日時点では400人を超える応募があり、11月9日には125人にまで絞ったことを明かしていました。また19日には「応募総数567名中、130名が書類選考通過でした」と正確な人数も共有し、「前代未聞の婚活を始めます」と宣言しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)