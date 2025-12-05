好き&いただきたい「静岡県の御朱印」ランキング！ 2位「三嶋大社」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末が少しずつ近づき、街に静かな高揚感が漂う12月初頭は、心を整えたり新しい気持ちを迎えたりしたくなる時期です。神社仏閣を巡っていただく御朱印は、旅の記録であると同時に、自分だけの大切な一冊を彩る特別な存在。今回は、そんな御朱印の中でも人気を集める県の魅力に迫ります。
All About ニュース編集部では、2025年11月21〜25日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「御朱印に関するアンケート」を実施しました。その中から、好き&いただきたい「静岡県の御朱印」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：三嶋大社／51票伊豆国で最も格式の高い「伊豆国一宮」として知られ、伊豆の総鎮守として古くから信仰を集めてきた三嶋大社。源頼朝が伊豆に流された際、源氏再興を祈願したことでも有名で、家門繁栄、商売繁盛、厄除けのほか、大願成就にちなむ必勝祈願や合格祈願、勝負運や縁結びにご利益があるとされています。御朱印は力強く堂々とした筆遣いで、歴史と格式を感じさせます。
回答者からは「伊豆国一宮。朱印を直書きでいただける。三嶋大社は格式が高く、ゆかりの歴史が深い」（50代女性／石川県）、「直書きと書置きで選ぶことが出来てシンプルな三嶋大社と書かれるのが分かりやすいのでいただきたいです」（30代女性／愛知県）、「伊豆の総社として歴史が深く、境内の雰囲気も厳かで御朱印に重みを感じるから」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
1位：富士山本宮浅間大社／79票全国に約1300社ある浅間神社の総本宮であり、富士山をご神体とする神社です。本殿の背後に雄大な富士山がそびえ立つ景色はまさに圧巻。世界遺産「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」の構成資産の1つにも登録されています。御朱印は、通年の御朱印のほかにも、限定の御朱印があり、何度も訪れたくなる魅力があります。
回答者からは「静岡県といえば富士山というイメージがやはり強く、総本山の浅間大社の御朱印は是非いただきたい」（30代女性／新潟県）、「富士山の総本宮として特別感が強い。富士山の印が入った御朱印は“旅の象徴”としてコレクション性が高いから」（40代男性／静岡県）、「富士山の象徴的な朱印や、神社独自のデザインで華やかです」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)