ÀõÅÄÉñ¡¢½÷À¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÇº¤ßÁêÃÌ¤â¡Ö£³·î¡¢£´·î¤Î±Ä¶È¤Ë»È¤¨¤ë¡¢¤È¡×¥Í¥¿¤ò¼ø¤«¤ë¡©
¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀõÅÄÉñ¡Ê37¡Ë¤¬¡¢4ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÝ¯°æ¡¦ÍµÈ¡¡THEÌë²ñ¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¶¦±é¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡Ê44¡Ë¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿¿ÌëÃæ¤ËÇ¯Îð¤ÈÆ®¤¦½÷¤¿¤Á¡×¡£VTR¤ÇÀõÅÄ¤ÎÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤ÎÂç²ñ¤ËÈ÷¤¨¤ëÀõÅÄ¤Î¼«Âð¤Ë¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤¬Ë¬¤ì¡¢°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£
ÀõÅÄ¤¬¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ë¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ã¤Æ¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÊý¡¹¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡×¤ÈÁêÃÌ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤¹¤´¤¤ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ²¿¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤«¡£¶¯¤ß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡£
¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÊ¹¤¤¤¿¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ï¡ÖÉñ¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¤ë¤È¤¹¤ë¤¸¤ã¤ó¡Ä¡×¤È¼«Ê¬¤Î¸å¤íÈ±¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£¤½¤ì¤òÊÒ¼ê¤Ç°ú¤¾å¤²¡Ö¤Ò¤Êº×¤ê¤ò½Ë¤ª¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Û¤Ã¤Û¤Ã¤Û¤Ã¡£¤Ê¤¡¡¢¤ª¤Ò¤ÊÍÍ¡×¤ÈÂ¨¶½¤Î¥®¥ã¥°¡£¡ÖÃ¯¤½¤ì¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿ÀõÅÄ¤â¤½¤ì¤ò¤Þ¤Í¤·¤Æ¡¢2¿Í¤ÇÇú¾Ð¤·¤¿¡£
VTR¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¤¿ÀõÅÄ¤¬¡Ö¡Ê¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ë¡Ë¡Ø3·î¡¢4·î¤Î±Ä¶È¤Ï·ë¹½»È¤¨¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Ý¯°ææÆ¡Ê43¡Ë¡¢Æ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤é½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¡Ö¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£