TBS系朝のバラエティー番組「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）が5日に放送され、番組内で「好きな女性アナウンサーランキング2025」（オリコン調べ）が発表された。同局の田村真子アナウンサー（29）が2年連続1位、2位は江藤愛アナウンサー（40）、7位は南後杏子アナウンサー（24）、10位は宇賀神メグアナウンサー（29）だった。

南後アナがランキング入りする前段で特集VTRが放送された。その中で新人時代の苦悩を明かしていた。

南後アナは福井県福井市出身で、内気な子として育った。幼少期からテレビ好きだったため、早大からアナウンサーを志し、見事入社。だが、待ち受けていた現実は違ったという。

南後アナは入社1年目の23年8月、「THE TIME，」でデビュー。「プレッシャーというか緊張が大きかったですし。前日の夜、眠れない。人生で初めて」と当時を振り返った。「視聴者センターのコメントとか見たことがあって。『聞いてられません』とか『下手すぎて』みたいな。人生で初めての経験。知らない人からそういう言葉をもらうのが。結構落ち込んだり。親としゃべって泣いた気がします。伊藤隆太さんとか、赤荻（歩）さんの前でも泣いてると思います」と語った。

転機は昨年10月に田村アナの「ラヴィット！」代打MCを1週間務めてたからだという。「1カ月内ときに伺って。パニックでした。2年目で番組の進行もやったことなかったので。田村さんが完璧にやられていたから、自分じゃできないと思ってたんですけど、その時点の自分のできることをやろうと」と決心。その後の上昇カーブにつなげた。

▽「好きな女性アナウンサーランキング」（オリコン調べ、敬称略）

1位 田村真子（TBS）

2位 江藤愛（TBS）

3位 有働由美子（フリー）

4位 鈴木奈穂子（NHK）

5位 井上清華（フジテレビ）

6位 岩田絵里奈（日本テレビ）

7位 南後杏子（TBS）

8位 田中瞳（テレビ東京）

9位 大下容子（テレビ朝日）

10位 宇賀神メグ（TBS）