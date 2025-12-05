元おニャン子・渡辺美奈代、混ぜるだけの作り置き料理動画公開「季節にピッタリ」「簡単なのにオシャレ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/05】元おニャン子クラブのタレントの渡辺美奈代が12月4日、自身のInstagramを更新。りんごと柿のラペを作る動画を公開し、話題となっている。
【写真】56歳元おニャン子「簡単！混ぜるだけ」りんごと柿のラペ材料一覧
渡辺は「＃Minayoごはん」「＃作り置きレシピ」とハッシュタグを添え、今が旬のりんごと柿を使ったラペを作る動画を公開した。「簡単！混ぜるだけ」と動画には細かい工程や材料などのレシピが記載されている。
この投稿に、ファンからは「この季節にピッタリ」「簡単なのにオシャレ」「お腹すいてきた」「絶対に美味しいやつ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆渡辺美奈代、簡単作り置き料理のレシピを公開
◆渡辺美奈代の投稿に反響
