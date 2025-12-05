気象予報士・穂川果音、タイトリブニットから美ウエストチラリ「スタイル抜群で最強」「色っぽい」の声
【モデルプレス＝2025/12/05】“美しすぎる気象予報士”と話題の穂川果音が12月4日、自身のInstagramを更新。オフホワイトのハイネックニット姿を公開し、話題となっている。
【写真】39歳美人気象予報士「スタイル抜群で最強」ボディライン強調タイトニット姿
穂川は「さ、寒い。寒すぎる。。オフショル大好きだけど、ハイネックニット活躍の季節だね」とつづり、トレードマークのオフショルダーではない、ハイネックのタイトなリブニットを着用した写真を投稿。ミニ丈の裾からは美しいウエストがチラリと見えている。
この投稿に「可愛いしセクシー」「スタイル抜群で最強」「色っぽい」「白が似合ってる」「着こなし素敵」「体冷やさないでね」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】39歳美人気象予報士「スタイル抜群で最強」ボディライン強調タイトニット姿
◆穂川果音、美ウエスト際立つショット披露
穂川は「さ、寒い。寒すぎる。。オフショル大好きだけど、ハイネックニット活躍の季節だね」とつづり、トレードマークのオフショルダーではない、ハイネックのタイトなリブニットを着用した写真を投稿。ミニ丈の裾からは美しいウエストがチラリと見えている。
◆穂川果音の投稿が話題
この投稿に「可愛いしセクシー」「スタイル抜群で最強」「色っぽい」「白が似合ってる」「着こなし素敵」「体冷やさないでね」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】