安藤優子、美脚透ける黒ストッキング×赤セットアップコーデ「とてもスタイリッシュ」「華やかで素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/12/05】キャスターの安藤優子が12月4日、自身のInstagramを更新。忘年会コーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】67歳ベテランキャスター、美脚透ける黒ストッキング×ド派手カラーコーデ
安藤は「昨晩は大変お世話になっている方を囲む忘年会へ」「クリスマス気分をと、赤のセットアップをチョイスしました」とつづり、スラリとした美しい脚が際立つコーディネートを披露した。「ずっと愛用している＃ミカコナカムラ です。かなり前にあつらえて作っていただきました」と続け、オーダーメイドのセットアップであることを説明した。
この投稿に、ファンからは「とてもスタイリッシュ」「華やかで素敵」「完璧なコーディネート」「よくお似合いです」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】67歳ベテランキャスター、美脚透ける黒ストッキング×ド派手カラーコーデ
◆安藤優子、美脚際立つセットアップ姿を披露
安藤は「昨晩は大変お世話になっている方を囲む忘年会へ」「クリスマス気分をと、赤のセットアップをチョイスしました」とつづり、スラリとした美しい脚が際立つコーディネートを披露した。「ずっと愛用している＃ミカコナカムラ です。かなり前にあつらえて作っていただきました」と続け、オーダーメイドのセットアップであることを説明した。
◆安藤優子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「とてもスタイリッシュ」「華やかで素敵」「完璧なコーディネート」「よくお似合いです」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】