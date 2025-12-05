「TikTokトレンド大賞2025」決定・各部門発表 大賞はアニメ「呪術廻戦」【受賞者一覧】
【モデルプレス＝2025/12/05】2025年を代表するTikTokトレンド・クリエイターの活躍を賞賛する「TikTok Awards Japan 2025」が12月5日、都内にて開催され「TikTokトレンド大賞2025」の表彰が行われた。
【写真】TikTokでバズ連発・とき宣がステージ上で輝く姿
TikTokで最も大きな話題を呼び、社会やカルチャーに影響を与えたコンテンツ、そしてプラットフォームを超えて人々の心を動かし、新しい文化や価値観を創出したムーブメントを表彰する本賞。2025年に選ばれたのは「呪術廻戦」だ。人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々氏によるコミックであり、2020年にはテレビアニメがスタート。2023年に第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」が放送された。2021年10月17日には、映画「劇場版 呪術廻戦 0」が公開され、全世界興行収入265億円のヒットを記録。現在は「劇場版 呪術廻戦『渋谷事変 特別編集版』×『死滅回游 先行上映」が公開中であり、老若男女問わず盛り上がりを見せている。
TikTokを通じて音楽シーンに革新をもたらした楽曲に贈られる賞であるインパクト・ソング部門を受賞したのは、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくはハートマーク）が2025年8月27日にリリースした楽曲「超最強」。同グループは、スターダストプロモーション所属の辻野かなみ・杏ジュリア・坂井仁香・小泉遥香・菅田愛貴・吉川ひよりの6人組からなるアイドルユニットだ。「ときめく恋と青春」をテーマに世界中のみんなにときめきを宣伝している。2024年に「最上級にかわいいの！」、2025年には「超最強」がTikTokでの総再生回数15億回（2025年7月時点）を突破するなど、立て続けにSNSでヒットを記録している。
ヒット作品部門賞には映画「８番出口」が選出され、東宝株式会社宣伝部・映画宣伝企画室の舘野はづき氏が登壇した。2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏が制作し、累計販売本数200万超の世界的ヒットを記録したゲーム「８番出口」の実写映画化作品である本作。2025年8月の公開以降、興行収入51億円を突破している。
多様なユーザーの参加を促し、新しいコミュニティや表現文化を形成したハッシュタグに贈られるハッシュタグ部門には「大人の学び直し」が選出。TikTokやSNSで小説の紹介動画を投稿する動画クリエイター・けんご◆小説紹介（◆は本の絵文字）が登壇した。けんご◆小説紹介は、1998年生まれ、福岡県出身。短尺で的確に小説の魅力を伝える動画が話題を呼び、SNSの総フォロワー数は110万人以上。紹介後に重版がかかる書籍も多数だ。著書に「けんごの小説紹介 読書の沼に引きずり込む88冊」などがある。
ヒットアイテム部門には「OKARAT」が選出。「おからのリデザインを通して、人と地球の健康を当たり前に。」をミッションに、おからを用いた健康食品の開発・製造・販売を行うフードテック企業・OKARATの工場長が登壇した。
ホットワード部門には「平成リバイバル」が選ばれ、m-floのLISAと☆Takuが登場した。インターナショナルスクールの同級生だった☆TakuとVERBALが1998年に結成し、後にLISAが加入して始動したm-flo。1999年に1stシングル「the tripod e.p.」でメジャーデビューし、その後、2ndアルバム「EXPO EXPO」は100万枚を突破。2002年、LISAがソロ活動のため脱退するも、VERBALと☆Takuによる「loves」シリーズで新たな音楽スタイルを確立し、日本の音楽シーンを席巻。2017年、15年ぶりにLISAが復帰しオリジナルメンバーで完全復活。2024年には、メジャーデビュー25周年を迎え、新曲「HyperNova」がTikTok再生数1億回を突破した。
大賞：「呪術廻戦」
インパクト・ソング部門：超ときめき◆宣伝部（◆は正しくはハートマーク）
ヒット作品部門賞：映画「８番出口」
ハッシュタグ部門：大人の学び直し
ヒットアイテム部門：OKARAT
ホットワード部門：平成リバイバル
「TikTok Awards Japan 2025」では、TikTokで2025年に流行ったハッシュタグや楽曲などのトレンドをTikTokアプリ内のデータなどをもとに総合的に判断し、今年最もTikTokで流行したトレンドを決定する「TikTokトレンド大賞2025」の表彰を実施。会場には、フリーアナウンサー・宇賀なつみ、ゲストプレゼンターとして女優・のんが登場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「TikTokトレンド大賞2025」が決定
◆「TikTokトレンド大賞2025」受賞一覧
◆「TikTok Awards Japan 2025」
