上白石萌音、ノースリーブ姿のプラベ写真公開 人気女優とイタリア旅行へ「レア」「2人とも可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/12/05】女優の上白石萌音が12月3日、自身のInstagramを更新。プライベートで訪れたイタリア旅行の写真を投稿し、話題となっている。
【写真】27歳女優「レア」ノースリ姿のプラベショット
上白石は「旅行の写真、充分独り占めしたので解き放ちます」とつづり、プライベートで訪れたイタリア旅行での写真を多数投稿。女優の藤原さくらとそれぞれノースリーブ姿でゴンドラに乗っているショットのほか、それぞれのソロショットや風景などを披露した。
この投稿に、ファンからは「さくらちゃんの写真が多いことに愛を感じる」「2人とも可愛い」「楽しそう」「幸せのおすそ分けいただきました」「レアなプラベ写真ありがとう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆上白石萌音、藤原さくらとの2ショット公開
◆上白石萌音の投稿に反響
