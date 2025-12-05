「なか卯の福袋2026」販売　3,000円分クーポンにトートバッグ、ブランケット、白いうさぎロゴが映える「赤さじ」入り

丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、2025年12月19日（金）午前10時から「なか卯の福袋3,000円」を数量限定で販売する。販売は全国の「なか卯」各店舗（一部店舗を除く444店舗）にて。※文中価格は全て税込

「なか卯の福袋」は、落ち着いた風合いが印象的な大容量のトートバッグや、“こだわり卵”をモチーフにしたブランケット、店舗でも使用している赤さじ、そして、すべてのメイン商品に使える3,000円分のクーポンが入っているという。

〈概要〉

●価格

3,000円

●内容

・トートバッグ

・ブランケット

・なか卯の赤さじ

・お年玉クーポン

【クーポン詳細】

※3,000円分（200円×15枚）

※有効期間：2026年1月1日（木・祝）〜 2026年7月31日（金）

※メイン商品1品につき、1枚利用できる

●販売時期

2025年12月19日（金）AM10:00〜

●販売店舗

一部店舗を除く444店舗（2025年12月5日時点）

※烏丸今出川店、天童店、四条壬生店、岐阜島店、さくらんぼ東根駅前店、追浜駅前店では販売はなし※購入は1人1点限り

※電話予約やWEB・アプリでの予約はなし

※数量限定での販売。なくなり次第終了

〈商品詳細〉

◾️トートバッグ（約タテ28.5×ヨコ34.5×マチ21センチ）

バケツ型で大容量のため、荷物が多い日の外出にも最適。なか卯の赤いワッペンが映える、落ち着いた風合いのトートバッグ。裏地には、なか卯の“こだわり卵”をモチーフにしたたまごデザインが特長。

トートバッグ（約タテ28.5×ヨコ34.5×マチ21センチ）

◾️ブランケット（約タテ70×ヨコ100センチ）

トートバッグ同様に、たまごデザインが特長。ふんわり柔らかく肌触りのよいブランケット。大きすぎないサイズ感と軽さも魅力で、自宅はもちろん、外出先やオフィスなどさまざまなシーンで手軽に使用できるという。ボタン付きで、羽織った時に、前で留められる仕様。

ブランケット（約タテ70×ヨコ100センチ）

◾️なか卯の赤さじ（長さ約20センチ）

シックな赤色に、なか卯の白いうさぎのロゴが映えるデザインが印象的。なか卯の店舗でも使用されている赤さじ。

なか卯の赤さじ

◾️お年玉クーポン 3,000円分（200円×15枚）

全国のなか卯で利用できるクーポン。

※有効期間：2026年1月1日（木・祝）〜2026年7月31日（金）

※福袋の購入には利用できない

※メイン商品1品につき、1枚利用できる

※釣銭は出ない

※全国のなか卯店舗で利用できる（一部店舗を除く）

お年玉クーポン 3,000円分（200円×15枚）