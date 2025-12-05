52TOYSは12月5日から12月7日まで幕張メッセで開催している「東京コミックコンベンション2025」において、新作フィギュアを展示、先行販売を行っている。ブースではクレーンゲームやガチャなどの体験イベントも用意されている。

注目は「ズートピア2」公開記念アイテム「Zootopia's Best Duo」と、「FIGLITE エイリアン ゼノモーフ 1/12 アクションフィギュア」。「Zootopia's Best Duo」はブラインドボックス形式のフィギュアで、ディフォルメされたジュディとニックの様々な姿が楽しめる。

【Zootopia's Best Duo】

「FIGLITE エイリアン ゼノモーフ 1/12 アクションフィギュア」は12月発売予定、価格は6,050円。造形作家Yoshi氏が手掛けており、造型の緻密さとアクション性を兼ね備えている。52TOYSブースではYoshi.氏によるサイン会も実施される。

【FIGLITE エイリアン ゼノモーフ】

(C) TM ＆ (C)20TH CENTURY STUDIOS ALL RIGHTS RESERVED.

(C)Disney