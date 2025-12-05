卓球女子で五輪３大会メダリストの石川佳純さん（３２）がモデル姿をアップした。

５日までにインスタグラムで「雑誌Ｎｕｍｂｅｒ にて『アスリートに学ぶ外国語学習法』というテーマで中国語を学んだきっかけや勉強法をお話させていただきました」とつづり、白のコートを着て本を読むポーズを披露。

「中学生のとき中国へ合宿に行き、売店に寄ってアイスを買って帰ろうとしましたが何度言っても通じなかった日から、カラオケで中国語の早口ラップを歌えるようになった日には上達を実感しました 子供の頃よりも、自分の意見や思いを口に出して伝えられるようになったのも中国語を学んだ影響は大きいと思っています」と明かし、「まだまだ勉強中なので、これからも楽しむ気持ちを忘れず学びつづけたいと思います。ぜひご覧ください」と呼びかけた。

次の五輪出場も期待された２０２３年５月に引退表明した石川さん。１１月２８日にはフジテレビ系「ミラノ・コルティナ２０２６オリンピック」中継のスペシャルキャスターに就任したことが発表され、「どんどんお綺麗」「スポーツキャスターに向いてる」と話題になった。

伏し目がちな撮影ショットにもフォロワーは「激烈に可愛い」「何という可愛さ」「クリスマスコーデネイトですね」「本読んでるだけでこんな可愛い事あるのでしょうか」「雪の妖精」「エライべっぴんさん。誰や？と思た」と衝撃を受けていた。