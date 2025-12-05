【東京コミックコンベンション2025】 会期：12月5日～12月7日 会場：幕張メッセ 入場料 当日券（1日券） 大人：5,900円、U-18：1,000円、U-15：500円

ホットトイズは、アクションフィギュア「ヒッグス」と「サム（デラックス版）」を、12月5日より開催しているイベント「東京コミックコンベンション2025」にて展示している。

本製品は、ゲーム「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」に登場する「ヒッグス」と「サム・ポーター・ブリッジズ」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「ビデオゲーム・マスターピース」より1/6スケールで商品化したもの。

今回同社ブースにて本製品のサンプルを展示しており、「ヒッグス」では、不穏な笑みをうかべる様子や、様々なハンドパーツ、マント、オドラデクなどの付属品が用意されているほか、「サム（デラックス版）」では、ハンドパーツのほかにも様々な小物が付属しているのを確認できる。

「ヒッグス」

「サム（デラックス版）」

(C)KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA.