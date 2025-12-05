◆ストロングスタイルプロレス「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３７ ―ＴＨＥ ２０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ― ２０周年記念大会」（４日、後楽園ホール）観衆１６６８（超満員札止め）

初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は４日、後楽園ホールで「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３７ ―ＴＨＥ ２０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ― ２０周年記念大会」を開催した。

前売りで全席が完売した大会。セミファイナルの６人タッグマッチでジャガー横田がＳａｒｅｅｅ＆彩羽匠の「スパークラッシュ」とトリオを結成しＮＯＲＩ、ＭＩＲＡＩ、宝山愛と対戦した。

ジャガー＆スパークラッシュは、初のトリオとは思えないほどの絶妙な連係を披露した。また、来年元日に一騎打ちするＳａｒｅｅｅと「みちのくプロレス」に入団したＭＩＲＡＩは激しいエルボー合戦を展開するなど緊迫。緊張感と華やかさが交錯した好勝負は、最後に彩羽がランニングスリーで宝山を沈め勝利した。

試合後、ジャガーは「最高だね、この２人のペアは。安心して任せられる。不安がない。すごいな」とＳａｒｅｅｅと彩羽を絶賛した。Ｓａｒｅｅｅは「ジャガーさんと組ませていただいて本当に光栄です」、彩羽匠は「先輩からのゲキがコーナーから聞こえてくるって普段もうないじゃないですか？すごいピリっとした気分で。でも安心感もあるんで、後輩に戻った気持ちで」と笑顔で振り返った。絶妙な連係プレーの連続にジャガーは「何も話し合ってない。できる人は、すごい」と繰り返し絶賛した。

Ｓａｒｅｅｅは、ＭＩＲＡＩと２度目となるタッグ対決に「全然負ける気、一切ないなと思った」と自信を表し「１月１日シングル決まってますけど楽しみです。もっと勢いをつけて来いよって思います」と挑発していた。

◆１２・４後楽園全成績

▼メインイベント ＳＳＰＷ認定世界タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

○スーパー・タイガー、竹田誠志（１２分０３秒 ハイキック→片エビ固め）村上和成●、高橋“人喰い”義生

▼第６試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

ジャガー横田、Ｓａｒｅｅｅ、○彩羽匠（９分５１秒 ランニングスリー→片エビ固め）ＮＯＲＩ、ＭＩＲＡＩ、宝山愛●

▼第５試合 タッグマッチ ３０分１本勝負

○船木誠勝、デイビーボーイ・スミスＪｒ．（１１分５１秒 ハイブリッドブラスター→体固め）黒潮 ＴＯＫＹＯ ジャパン●、関根“シュレック”秀樹タッグマッチ

▼第４試合 ３０分１本勝負

○藤田和之、ケンドー・カシン（１０分４２秒 サッカーボールキック→片エビ固め）永田裕志、間下隼人●

▼第３試合 タッグマッチ

○朱里、八神蘭奈（１２分０５秒 朱雀）櫻井裕子●、ＣｈｉＣｈｉ

▼第２試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

ザ・グレート・サスケ、○タイガーマスク、ハヤブサ（９分４２秒 逆打ち）日高郁人、政宗●、阿部史典

▼第１試合 シングルマッチ １５分１本勝負

○藪下めぐみ（６分１６秒 腕十字固め）志真うた●