近畿地方では、今日5日(金)は冷たい雨や雪の降っている所があり、日中も寒さが続く見込みです。明日6日(土)と明後日7日(日)は晴れる所が多くなり、昼間は寒さが次第に和らぐでしょう。日差しのもとでは、ホッとできそうです。

今日5日は北部中心に冷たい雨や雪 寒さが続く

今日5日は、北陸付近に進んでいる低気圧や、寒気の影響で、近畿地方は冷たい雨や標高の高い所では雪の降っている所があります。雨や雪は、北部を中心に夕方にかけて断続的に降り、雷を伴う所もある見込みです。日中の気温は、上がる所でも10℃を少し超えるくらいでしょう。昨日4日より高くなる所が多いものの、今日5日も平年に届かない見込みです。沿岸部を中心に、西または北西の風がやや強く吹く所もあり、寒さが続きそうです。

6日〜7日は晴れる所が多く、行楽日和に 気温も上向く

明日6日の近畿地方は、高気圧に広く覆われて、全般におおむね晴れるでしょう。行楽日和になりそうです。明日6日の朝は、けさ5日より冷え込む所があり、内陸部では氷点下の冷え込みとなる所が多いでしょう。一方、日中の気温は少し上向き、13℃前後まで上がる所が多い見込みです。平年並みの気温に戻りそうです。

明後日7日も、中部や南部を中心に大体晴れて、お出かけ日和の所が多いでしょう。7日の日中は平年の気温を上回り、15℃前後まで上がる所が多い見込みです。日差しのもとではホッとできそうです。ただ、朝と日中との気温差が大きくなりますので、服装でうまく調節し、体調を崩さないようにお気をつけください。

気温の高い状態は、8日(月)も続き、18℃前後まで上がる所もあるでしょう。ただ、その後は再び寒気が流れ込むため、9日(火)の日中は平年並みか平年より低い気温になりそうです。