timeleszの菊池風磨さんが、プレミアムウォーター『“生”天然水』新CM発表会に登場しました。

【写真を見る】【菊池風磨】「ずっと憧れてたんです」 愛用のウォーターサーバーでの"白湯"にご満悦





出演する新CMと同じ真っ白な衣装で登場した菊池さんは、“まったく同じ衣装ですけど、髪型がまったく違う。その変化も楽しんでいただきつつ...”と、ニヤリ。



衣装については、“こうでありたいですよね。家の中でユルッとしたシャツを着るのが憧れのまま30年が過ぎました”と、感想を述べつつ、“（普段は）つんつるてんなＴシャツを着たりしています”と、明かしていました。









CMでは、公式キャラクターの「かっぱのぴーちゃん」と共演。菊池さんは、“ぴーちゃんがいない状態で、イマジナリーぴーちゃんを作り上げて撮影した。完成したCMを拝見して初めて対面したんですけど、イメージしていたより可愛くて、非常に良かった”と、笑顔で語りました。



プレミアムウォーターのウォーターサーバーを愛用しているということで、イベントではその魅力を熱弁した菊池さん。“白湯を毎朝飲むようにしている。白湯って作るの大変ですけど、これはボタン1つで出る。白湯は憧れじゃないですか。白湯ずっと憧れてたんです。白湯のボタンがありますから。ぜひ白湯も召し上がってほしい”と、「白湯」を連発してアピールしていました。



また、「生天然水」にかけて、今年「生」で感動したことを聞かれると、“今年はバスケットボールの日本代表の試合をサウジアラビアに観に行かせていただいた。バスケ部だったので、バスケ少年としては感動しました”と、回想。“横に田臥さん（田臥勇太選手）がいらっしゃったんですけど、途中、（試合と田臥さん）どっちを観ればいいかわからなくなった”と、菊池さんらしく笑いでまとめていました。









イベントでは、菊池さんがプレミアムウォーターに関するクイズに答えるコーナーも。利き水でプレミアムウォーターを当てるクイズなどもあり、“絶対外せないやつですね。みなさんはポップに見てるかもしれないですけど、僕はアンバサダーかかってますから”と、緊張していた菊池さんでしたが、結果は全問正解。



結果に安心した菊池さんは、天然水で口を潤すと、“ほんとに緊張した〜”と、ホッとした表情を浮かべていました。



【担当：芸能情報ステーション】