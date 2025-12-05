ヒロシ、手作りの“純粋親子丼”が「完璧」「トロトロ具合サイコー」「さすが」と反響
お笑い芸人のヒロシ（53）が4日、自身のインスタグラムを更新。手作りの“純粋親子丼”を披露し、そのワイルドながらも繊細な仕上がりに称賛の声が集まっている。
【写真】「完璧」「トロトロ具合サイコー」ヒロシが披露した手作りの“純粋親子丼”
投稿では「玉ねぎ等の他人を入れてない、純粋親子丼 細い側のキャップなしマッキー添え」とコメント。器の横には油性マーカーが添えられ、独特のユーモアが光る写真となっている。
ふんわり卵でとじた鶏肉がたっぷりのった親子丼は、シンプルながらもコクのある見た目で、ヒロシ流の“無骨な料理”がファンの注目を集めた。
コメント欄には、「完璧な親子丼」「トロトロ具合サイコーですね」「親子丼テロキタッ」「混ぜもののない純粋親子丼、美味しそ〜」「さすがです」「マッキーと言う名のお箸かと」など、センスを称える声が相次いでいる。
