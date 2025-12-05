『MMA』新設「Japan Favorite Artist by U-NEXT」賞投票開始 IVE、BOYNEXTDOORら計5組ノミネート
韓国最大規模の音楽授賞式『MMA2025（The 17th MelOn Music Awards）』が20日に開催される。それに先立って、「Japan Favorite Artist by U-NEXT」賞の投票が5日、開始された。
【写真64点】IVEの東京ドーム公演登場からフィナーレまで ソロ写真も満載
『MMA』は、韓国最大の音楽プラットフォーム「Melon」のデータと投票によって受賞者を選定する音楽授賞式。17回目となる『MMA2025』はソウルの高尺スカイドームで開催される。豪華K-POPアーティストが集結して披露される華麗なパフォーマンスに期待が集まる。日本では、動画配信サービス「U-NEXT」が20日午後4時からライブ配信を行う。
「Japan Favorite Artist by U-NEXT」は、『MMA2025』の特別賞として本年より新設された。ファンによる投票を含む総合的な審査（『MMA2025』のルールに準拠）を経て、2025年に日本で注目を浴びたK-POPアーティストに贈られる。ノミネートはIVE、G-DRAGON、BOYNEXTDOOR、RIIZE、aespaの計5組。きょう5日正午より投票受付を開始し、受賞アーティストは20日の公演内で発表する。
投票期間は、19日まで。U-NEXTのアカウント登録のみ（月額プラン契約無し）は1日1票、U-NEXT月額プラン会員（無料トライアルを含む）は1日3票、「Rakuten最強U-NEXT」および「U-NEXT MOBILE」契約者は1日3票まで投票可能となる。
【写真64点】IVEの東京ドーム公演登場からフィナーレまで ソロ写真も満載
『MMA』は、韓国最大の音楽プラットフォーム「Melon」のデータと投票によって受賞者を選定する音楽授賞式。17回目となる『MMA2025』はソウルの高尺スカイドームで開催される。豪華K-POPアーティストが集結して披露される華麗なパフォーマンスに期待が集まる。日本では、動画配信サービス「U-NEXT」が20日午後4時からライブ配信を行う。
投票期間は、19日まで。U-NEXTのアカウント登録のみ（月額プラン契約無し）は1日1票、U-NEXT月額プラン会員（無料トライアルを含む）は1日3票、「Rakuten最強U-NEXT」および「U-NEXT MOBILE」契約者は1日3票まで投票可能となる。