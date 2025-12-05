お笑いコンビ「銀シャリ」の鰻和弘（42）が5日、自身のインスタグラムを更新。大物ミュージシャンの自宅を訪れたことを伝えた。

11月に開催した単独ライブのため訪れた、米・ロサンゼルスでの出来事を、連日レポートしている鰻。この日は「まさかのライブに観に来て下さっていた。びっくりした」と、現地在住の「GLAY」のリーダーTAKUROとの写真をアップ。「終わりで初めましての挨拶。打ち上げ前ぐらいで連絡来る」と振り返った。

そして「明日もし空いてたらうちにいっぱい飲みに来てください」「日本酒用意してます」と誘われたことを告白。「向かうと、家の前に待って下さってた。LAの家に芸人が来たのは初めてらしい。現実味がない。中学生の頃GLAYはど真ん中。知らない人はいない。カラオケ行っても絶対誰かが何曲か歌うぐらい」と感激した。

TAKURO邸では「庭で焚き火をながら日本酒を頂く。LAで飲む日本酒が美味すぎる。お酒が進む」と満喫。「TAKUROさんと向かい合って座っていたので途中、長髪がパーマなのか、焚き火の火のゆらめきでパーマになってるのかがよくわからなくてなってきたので、ベロベロに酔ってると気付く」とつづった。

鰻は「21時から0時過ぎまでお世話になりました」と感謝したが、「帰りは無人タクシーで帰らされる。怖くて拒否したんですが、もう呼ばれていた」と回想。「無事ホテルに着いて連絡。最後の最後でやってしまった」と続けた。

その“やらかし”とは「TAKAHIROさん本当にありがとうございました」「と送っていた」と打ち明け、「やっちまったなと返信が来て気付く」と“反省”。またTAKUROと妻でモデルの岩堀せりの姿については「理想のご夫婦」「兄と姉みたいでした」と伝えた。