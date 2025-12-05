【RMK】デイリーにも特別な日にも使いやすい名品ピンクパレット!

2024年の春コスメとして登場したRMK「シンクロマティックアイシャドウパレット05」。見た目から感じる多幸感、青みに寄りすぎない絶妙なピンクがどんな方にも使いやすく発売から1年以上経った今でも大人気のアイシャドウパレットです。このアイシャドウの粉質はしっとりしすぎなくて、重ねやすくまた重ねても濁らない発色なのも人気のポイントだと思います♡

クリスマスのピンクメイクにもぜひ

かわいいだけじゃなく、少しモダンなピンクがお洒落な大人女子に刺さるのではないでしょうか? 2024年上半期ベストコスメも受賞し、きっと持っている方も多いかもしれませんが改めて魅力をお伝えしたいです!

【JUDYDOLL】話題のミニサイズコスメ登場♡ファミマ先行発売アイテムをチェック

4色全てがピンクベース

RMK シンクロマティックアイシャドウパレット 05ディライトフル

価格:6,380円(税込)

パレット左下のブラウンにもしっかりピンクを感じられるので、締め色の役割を果たしつつ目元が暗くならないのがとても嬉しいポイントではないでしょうか?

またこのブラウンを使わず他3色で赤みに仕上げるのも華やかでかわいいですよね♡ 左上と右下のピンクは質感が微妙に異なるのでメイクにメリハリも出ます。このパレットでメイクしていると「どこの?」と聞かれることが本当に多いです。

フレッシュで可愛らしさもありつつ幼くならないローズピンクパレット、合わせるリップの色味で雰囲気も大きく変わります! あなたならどんな色味を合わせてメイクしたいですか?

私は少しくすみのあるモーヴカラーのグロスで冬の寒さに負けない潤い感のあるピンクメイクをしたいと思います♡

幅広いシーンで使えるピンクパレット

デイリー使いはもちろんですがデートや女子会、大事な打ち合わせのある日など女性にとって気合の入る日は日々たくさんありますよね。

ピンクメイクはかわいさの中に柔らかさもあり自信を付けてくれるカラーです!

このパレットを使って、ピンクメインとブラウンメインの2パターンのメイクをInstagramに投稿しているので良かった見てくださいね♡