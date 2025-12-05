『婦人公論』（2025年12月号）の料理連載「お料理歳時記」では、「みりんとスパイス」を特集！ まろやかな甘みで素材の持ち味を引き出してくれる、和食に欠かせない調味料、本みりん。実は、カルダモンやシナモンといった香辛料と相性がいいことを知っていますか？スパイスとみりんのマリアージュが楽しめる料理のアイデアを長尾智子さんに習います（撮影＝広瀬貴子 構成＝北村美香 編集協力＝角谷文治郎商店）

* * * * * * *

『スウィートチリソース』



『スウィートチリソース』の材料

■《 作りやすい分量と作り方 》

・みりん…150mL

・ナンプラー…小さじ2

・米酢…大さじ3

・赤唐辛子粉…小さじ1/3

・八角…2、3片

・にんにく…小1片（皮と芯を取って2等分に）

・片栗粉…小さじ１

鍋に片栗粉以外の材料を入れ、弱火で2分ほど煮詰める。片栗粉を2倍の水で溶き、鍋に加えて混ぜる。

とろみがついたら鍋ごと冷水に浸け、混ぜながら粗熱を取る。

＊和えものによく合う。イカやタコ、ホタテ、鶏ささみ、野菜なら細切りにしたじゃがいもやレタス（湯通し）、キャベツなどに。

『もやしときくらげ、えびの和えもの』



ナンプラー使いでエスニックテイストに『もやしと豚肉、えびの和えもの』

■《 材料（2~3人分） 》

・もやし…1袋

・豚肉（肩ロース焼き肉用）…50〜60ｇ

・えび…中8尾

・料理酒…小さじ1

・植物油（米油、太白ごま油など）…小さじ1

・塩…少々

■《 作り方 》

（１） もやしは冷水に浸け、水気を切って根を取る。えびは背に切り込みを入れ、塩をまぶして軽くもみ、流水で洗う。豚肉は食べやすく切り、塩を振る。

（２） たっぷりの湯でもやしをさっとゆで、ざるにあげる。弱火にし、えびを入れて1分経ったら豚肉を入れ、さらに1分ほどゆでる。すべての水気をしっかり切り、器に盛る。スイートチリソースを適量回しかける。

【メモ】

えびと豚肉は、ゆですぎると硬くなるので、弱めの火加減で

本誌ではスイートポテトのシナモンシロップ、冬野菜の温サラダ梅唐辛子みりんソースでなど5種のレシピを掲載しています！

取材協力：角谷文治郎商店（http://www.mikawamirin.jp/）

